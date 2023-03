Dimanche soir dernier, j’ai assisté à un match spectaculaire et mémorable alors que les Patriotes de l’UQTR étaient les hôtes des Stingers de l’Université Concordia. Ce n’est pas la fameuse citation de Yogi Berra « Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini » qui m’a incité à regarder le match jusqu’à la fin. Même si les Patriotes tiraient de l’arrière 4 à 0 : c’était l’incroyable enthousiasme des partisans, et le courage et la détermination des joueurs. C’était l’euphorie au Colisée Jean-Guy-Talbot lorsque le défenseur de l’UQTR, Jordan Lepage, a marqué le but victorieux en prolongation.

Photos fournies par l’UQTR, Vincent Mongrain et Pascale Vallée

L’entraîneur-chef des Patriotes de l’UQTR, Marc-Étienne Hubert, est très fier du succès de son équipe qui a remporté le championnat de sa division et terminé avec la deuxième meilleure fiche au Canada. Prochaine étape : le championnat canadien.

Avant le début de la rencontre, Florence Core, Mikael Tranchemontagne et Jérémy Mayer étaient accompagnés de Félix Paquet, qui se reposait avant d’agiter le drapeau des Patriotes durant la rencontre.

Megan Cimon-Pelletier, Karelle Côté, Sophia Labbé, Rosemarie Bussières et Marie-Claire Bégin, maquillées aux couleurs des Patriotes, ont nargué le gardien adverse, avec l’appui des 1500 spectateurs, en scandant son nom « Le... mieux, Le... mieux... »

L’appui des incroyables partisans, dont Laurence Auger, Naomie Michel, Joanie Payeur et Louis-Charles Croteau, a joué un rôle important dans la remontée des Patriotes.

Jérémy Lamoureux et Maude Grégoire accompagnaient l’équipe de soccer de l’UQTR derrière le filet adverse qui a chanté tout au long du match pour encourager les Patriotes vers la victoire.

Frédérik Bruneau, Jean-Christophe Lachapelle et Dave Beauregard ont encouragé continuellement les Patriotes, surtout lorsqu’ils tiraient de l’arrière 4 à 0.