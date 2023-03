C’est quoi, l’amour?

Je suis souvent surprise de lire dans votre chronique les lettres de personnes se disant amoureuses de quelqu’un d’autre, mais se disant aussi frustrées de ne pas voir ce quelqu’un d’autre répondre parfaitement à leurs attentes. Chaque fois, je me dis que ces gens ne savent pas ce que c’est que le véritable amour. Celui qui est profond et qui entraîne la personne tout entière vers le ciel. Celui qui émane tout entier du cœur de la personne qui aime.

Plus souvent qu’autrement, les gens aiment avec leur tête, dans une perspective de possession. Ce genre d’amour vise à restreindre l’espace et la liberté de l’autre, à vouloir diriger, vouloir changer, vouloir contrôler l’autre, avoir des attentes envers lui et chercher à l’analyser en le jugeant. Ce genre d’amour donne, avec l’espoir de recevoir.

Alors qu’aimer avec son cœur, aimer du véritable amour, ça consiste à laisser son espace et sa liberté à l’autre, à le respecter dans ce qu’il est et ce qu’il dit, en acceptant ses désirs et son opinion, même si on n’est pas d’accord, et même si on n’en comprend pas les raisons profondes qui le motivent. En résumé, c’est donner à l’autre, sans avoir aucune attente en retour.

Rayon de soleil

Vous décrivez ici un concept d’amour idéal vécu par des extraterrestres dénués de tous les défauts qui viennent affecter les humains, qui ne sont qu’humains malheureusement, donc susceptibles de ne pas être parfaits. Mais j’admets que le voir écrit noir sur blanc comme vous l’avez fait, nous donne la mesure de ce que nous avons à modifier en chacun de nous pour améliorer nos comportements.