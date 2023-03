Crise du logement: les proprios ont le gros bout du bâton et ils le savent

N’en déplaise à ceux qui prennent plaisir à en nier l’existence parce qu’ils n’ont pas la moindre idée de ce que c’est que d’être locataire, la crise du logement est bien réelle.

Dans le « marché » locatif, c’est carrément le Far West. De plus en plus de propriétaires sont ainsi portés à de sérieux abus de pouvoir et à une cupidité hallucinante.

Les prix des loyers explosent en effet plus que jamais. L’extrême rareté des logements dans un état physique et un prix le moindrement décents transforme la chasse à un nouvel appartement en véritable cauchemar.

Des proprios en profitent aussi pour refuser de faire des réparations nécessaires dans leurs logements s’ils sont déjà occupés. Bref, ils ont le gros bout du bâton et ils le savent. Pas tous, mais beaucoup trop d’entre eux.

Quant aux rénovictions, elles continuent à multiplier les drames humains. Les journaux débordent de récits de pénibles guerres d’usure dont de nombreux locataires sont victimes sous le joug de proprios pressés de les évincer pour relouer plus cher ou rénover pour revendre en condos.

L’ayant vécu moi-même il y a une dizaine d’années, je peux certes attester du traumatisme qu’une rénoviction sauvage peut provoquer.

Drames humains

Un drame parmi tant d’autres est celui de Jean-Roch Boivin, ex-critique littéraire. Dans Le Devoir de samedi, son avis de décès se lisait ainsi : « Après avoir été victime d’une rénoviction des plus féroces, Jean-Roch Boivin est mort des suites d’une crise cardiaque, le 19 février, au CHUM. »

Relisez bien... Les autorités politiques attendent quoi au juste pour sévir contre les rénovicteurs abusifs ?

Interdire aux locateurs d’avoir un animal de compagnie est une autre forme d’abus de pouvoir qui, avec la crise du logement, gagne du terrain.

Comme si le simple fait de posséder un bien immobilier donnait d’office un droit de contrôle sur les choix de vie d’une autre personne pour l’unique raison qu’elle est locataire.

Serions-nous de retour à l’époque des grands seigneurs trop heureux de contrôler la vie de « leurs » paysans ?...

Proposant d’y mettre fin, Québec solidaire déposera d’ici juin un projet de loi visant à empêcher d’interdire dans les baux la présence d’un animal domestique. Comme on le fait d’ailleurs depuis longtemps en Ontario.

Humanisme recherché

Au Québec, en laissant les proprios libres d’interdire ou non aux locataires d’avoir un animal, on oblige de nombreux Québécois à « choisir » entre leur précieux compagnon de vie ou se trouver un appart déjà rarissime.

Résultat : on multiplie les abandons et les euthanasies d’animaux en parfaite santé. Ce « choix » imposé est cruel pour le locateur et pour l’animal.

Selon la co-porte-parole de QS Manon Massé, « permettre aux gens de garder leurs animaux de compagnie dans leur logement est une manière simple d’enlever un peu de pression aux locataires alors que la crise du logement fait rage ».

Elle a totalement raison. Mais ce serait surtout et tout d’abord faire montre d’humanisme. Point.

Il n’y a qu’à voir le grand bien qu’ont retiré de nombreuses personnes seules qui, durant la pandémie, ont trouvé le réconfort auprès de leur animal de compagnie — chat, chien, poisson, perruche, etc.

Une fois ce projet de loi déposé, le gouvernement Legault serait fort sage de l’appuyer.