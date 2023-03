Devant le filet: place à l’instinct de survie!

Avec six semaines restant au calendrier, la course aux séries éliminatoires entre dans sa phase la plus intense et c’est le moment où l’instinct de survie devient essentiel. Les gardiens qui ressentent cette poussée d’adrénaline sont ceux ayant le plus de chances de mener leur équipe à bon port.

Rassurez-vous ! On n’a pas la prétention de savoir qui ressent quoi précisément, mais à ce point-ci, les cerbères des équipes repêchées ou non sont ceux qui ont le plus de pression. Peu importe quel genre de saison ils connaissent, tout ce qui importe maintenant, c’est de vivre ce sentiment d’urgence et de tout simplement refuser de perdre.

Dans l’Est, c’est une course à sept équipes pour deux places. Perdre n’est plus une option pour les Islanders, les Penguins, les Sabres, les Sénateurs, les Panthers, les Capitals et les Red Wings. Comme l’excellence s’atteint rarement avec un interrupteur que l’on met soudainement à « ON », le meilleur indice pour savoir ce qui s’en vient est probablement la performance des gardiens lors des deux dernières semaines.

On sait déjà que dans l’Ouest, à moins d’une séquence exceptionnelle des Predators de Nashville ou des Flames de Calgary, les huit formations participant aux séries sont connues.

La lutte aux séries se passe dans l’Est et le tableau au bas de la page indique comment ont performé les gardiens concernés depuis le 20 février en termes de victoires, défaites, défaites en prolongation, taux d’efficacité et moyenne de buts alloués.

Sorokin rassure !

Du groupe, les Islanders sont l’équipe la mieux servie devant le filet avec leur gardien élite, Ilya Sorokin. Il est d’ailleurs dans une séquence de neuf matchs d’affilée avec plus de ,900 d’efficacité et il est passé au deuxième rang de notre top 30, seulement 44 points derrière le meneur, Linus Ullmark.

Comme Semyon Varlamov est un auxiliaire de premier plan, il ne faut pas s’attendre à une baisse de régime des Islanders, mais ils ont joué plus de matchs que leurs poursuivants.

Chez les Penguins, la garde du filet est un point d’interrogation. Tristan Jarry est-il totalement remis de sa blessure ? Du côté de Buffalo, le ménage à trois est incompréhensible, alors que toutes les données pointent vers une plus grande utilisation de Craig Anderson. Veulent-ils vraiment participer aux séries ? Bof ! Ça ne fait que onze ans d’affilée qu’ils les ratent. Pourquoi pas douze ?

Les Sens à surveiller

Les Sénateurs seront à surveiller. À son retour au jeu, Cam Talbot se retrouve avec un beau défi devant lui et Mads Sogaard impressionne comme gardien de secours. Chez les Panthers, Sergei Bobrovsky a une chance en or de redorer son blason et il joue bien depuis quelque temps. À lui d’enfin réaliser quelque chose de spécial en Floride.

À Washington, on semble avoir jeté l’éponge et Darcy Kuemper, récent gagnant de la Coupe Stanley, ne fait pas la différence. À Detroit, Ville Husso a connu des ratés dernièrement et il ne faut pas trop compter sur Magnus Hellberg.

Rendement des gardiens depuis le 20 février

(matches d’hier non inclus)

ISLANDERS (72 points)

Ilya Sorokin * (3-1-1/,955/1,58)

Semyon Varlamov (1-0-0/1,000/0,00)

PITTSBURGH (71)

Casey DeSmith (1-1-0/,907/3,43)

Tristan Jarry (3-2-0/,888/3,41)

BUFFALO (68)

Craig Anderson * (1-1-0/,942/2,17)

Eric Comrie (2-0-0/,896/3,95)

U.P. Luukkonen (1-2-0/,838/5,95)

OTTAWA (68)

Mads Sogaard * (2-0-0/,939/1,50)

Cam Talbot (3-1-0/,906/2,51)

Kevin Mandolese (0-1-0/,906/3,15)

FLORIDE (68)

Sergei Bobrovsky * (3-2-0/,933/2,02)

WASHINGTON (68)

Darcy Kuemper (3-2-0/,881/3,58)

Charlie Lindgren (0-1-0/,868/3,42)

DETROIT (65)

Ville Husso (2-3-1/,903/2,82)

Magnus Hellberg (0-2-0/,872/5,03)

*meilleurs gardiens ayant joué au moins deux matchs depuis le 20 février