Développer l’art de vieillir en beauté

Ma lecture d’un texte peu connu de Félix Leclerc durant le temps des fêtes m’a donné l’idée de vous le faire parvenir pour que vous puissiez le partager avec vos lecteurs et lectrices, tant il me semble inspirant. Merci d’être là pour nous, Louise !

« Vieillir en beauté c’est vieillir avec son cœur, sans remords, sans regret, sans regarder l’heure. Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur, car à chaque âge, se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté c’est vieillir avec son corps, le garder sain en dedans, beau en dehors. Ne jamais abdiquer devant un effort. L’âge n’a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, qui ne croient plus que la vie peut être douce et qu’il y aura toujours quelqu’un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement, ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. Être fier d’avoir les cheveux blancs, car pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, savoir donner sans rien attendre en retour, car où que l’on soit à l’aube du jour, il y a toujours quelqu’un à qui dire bonjour !

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, être content de soi en se couchant le soir. Et lorsque vien-dra le point de non-recevoir, se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.

Ne regrette pas de vieillir, c’est un privilège refusé à beaucoup ! »

Félix Leclerc

Je ne connaissais pas ce texte, et tout comme vous, je le trouve inspirant en ce qu’il touche tous les aspects de la vieillesse. Et surtout en les ouvrant sur une perspective de beauté, de bienveillance et d’espoir. Au lieu de restreindre cette étape de la vie à la seule dimension des choses qu’on perd quand on y arrive, il met l’accent sur ce qu’on doit mieux vivre pour en apprécier les bons côtés, et sur ce qu’on doit encore améliorer en soi si on veut la vivre dans une paix propice à en apprécier le parcours. Hasard heureux de la vie, j’ai reçu le texte qui suit en même temps. Lequel me semble lui faire écho.