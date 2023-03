Repêchage de la LNH: le résultat d’un travail d’équipe pour Ethan Gauthier

Ethan Gauthier sera possiblement le premier québécois à monter sur la scène du Bridgestone arena de Nashville lors du prochain repêchage de la LNH. Se faisant, il devrait être le troisième Gauthier, après son père Denis et son cousin Julien à être réclamé dès le tour initial.

• À lire aussi: Un match qui en dira très long pour le Phœnix

• À lire aussi: Classement des espoirs LNH: pas de surprise au premier rang

Attaquant du Phoenix de Sherbrooke, l’athlète de 18 ans a récolté 62 points, dont 25 buts jusqu’ici cette saison. Lorsque la centrale de recrutement a publié son classement mi-saison des meilleurs espoirs, Gauthier apparaissait au 14e rang parmi les patineurs nord-américains.

« Je suis conscient que c’est une grosse année, mais j’essaie que ça ne prenne pas trop de place dans mon quotidien », a déclaré le jeune homme, invité au Centre Bell par le Canadien, tout comme les autres espoirs Jordan Tourigny, Mathieu Cataford et Matteo Mann.

Martin Chevalier / JdeM

« Tout le monde veut sortir le plus rapidement possible, mais le plus important pour moi, c’est de continuer d’améliorer mon jeu, de l’amener à un niveau professionnel », a-t-il ajouté.

De judicieux conseils

Tout premier choix de la séance de sélection de la LHJMQ en 2021, Gauthier a eu la chance de baigner très jeune dans l’environnement du hockey. Il a vu le jour en Arizona lors du court passage de son père avec les Coyotes.

Même s’il avait à peine quatre ans lorsque celui-ci a accroché ses patins, au terme d’une saison avec les Kings, il a tout de même pu bénéficier de conseils que la plupart des papas ne peuvent refiler à leurs rejetons.

Martin Chevalier / JdeM

« Puisque j’ai emprunté le même chemin, j’ai toujours pu le préparer à ce qui s’en venait pour éviter qu’il ne se fasse surprendre par certaines situations », a lancé Denis.

« J’ai pu lui faire réaliser ce qu’un entraîneur recherche, ce qu’un dépisteur regarde chez un joueur. La préparation, l’attitude, l’éthique de travail. »

Quand Kaylen s’en mêle

Denis Gauthier a beau avoir disputé 554 matchs dans la LNH, il demeure tout de même un père pour Ethan. Et comme toute relation père-fils, il vient une période dans l’adolescence où le message ne passe plus, pour reprendre une expression chère au hockey.

C’est là que Kaylen, le fils ainé des Gauthier, est entré en scène.

« La première personne qu’il devrait remercier et embrasser quand il sera repêché, c’est son frère », a d’ailleurs lancé Denis.

Également membre du Phoenix de Sherbrooke, Kaylen, contrairement à son jeune frère, a dû s’arracher le coeur sur la patinoire et dans le gymnase pour atteindre la LHJMQ.

Martin Chevalier / JdeM

« Plus jeune, je m’assoyais sur mon talent. Je pensais me rendre jusqu’au bout juste avec ça, a reconnu Ethan. Un moment donné, ça m’a rattrapé. Mon frère a été là pour me ramener sur la track. »

« Sans lui, je ne serais pas où je suis aujourd’hui. En fait, je ne serais même pas proche de ça. Je lui en dois une pour ça », a-t-il ajouté.

« Ferme-la! »

Denis Gauthier se souvient précisément du moment où le déclic s’est fait. Surdoué par rapport aux hockeyeurs de son âge, il avait pris l’habitude de s’entraîner avec le groupe de son frère, trois ans plus vieux que lui.

Capable de tenir son bout même avec eux, Ethan ne manquait pas de se pavaner et de faire réaliser aux plus vieux qu’il pouvait courir aussi vite ou lever autant de poids qu’eux.

Kevin Dube

« Un moment donné, il y a des jeunes qui lui ont dit de s’asseoir et de se taire, a raconté Denis. Le soir, il s’est plaint à sa mère et moi. Son frère qui était juste à côté a répliqué : "Ferme-la! Tu n’arrêtais pas de te péter les bretelles en te promenant les bras dans les airs.” »

« Ça a été une leçon d’humilité pour lui, un moment déterminant. Et c’était encore plus percutant parce que ça ne venait pas de moi », a-t-il poursuivi.

Et le voilà maintenant, quatre ans plus, aux portes de la LNH.