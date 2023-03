Fin des bagarres dans la LHJMQ: la ministre Isabelle Charest en veut plus

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein-Air, Isabelle Charest, n’est pas satisfaite des sanctions proposées par la LHJMQ pour interdire les bagarres dans le circuit et leur demande d’imposer une expulsion ainsi qu’une suspension chaque fois que deux joueurs jettent les gants et ce, à partir de la saison prochaine.

Rappelons que Le Journal révélait lundi que l’Assemblée des membres de la LHJMQ avait voté de façon majoritaire afin que les bagarres soient interdites dans la ligue à partir de la saison 2023-2024, dans une résolution qui serait adoptée lors des Assises, en juin prochain.

Les gouverneurs du circuit acceptaient donc qu’un joueur soit expulsé du match à chaque fois qu’il jetait les gants, mais se gardaient un droit de réserve et de nuance sur le reste des sanctions. L’intention était de former un comité composé d’employés de la ligue, d’entraineurs, de directeurs-généraux notamment et qui se serait penché sur les façons d’appliquer la réglementation et l’objectif était d’éviter une suspension systématique, surtout dans les cas où un joueur agissait comme instigateur. L’idée d’ajouter des reprises vidéos afin d’aider le travail des officiels y aurait notamment été discuté.

Du travail à faire

Insatisfaite de cette résolution, la ministre a tenu une rencontre avec des responsables de la LHJMQ, mardi midi, pour leur faire part de ses attentes.

«Il y a eu plusieurs communications entre la ligue et moi depuis le mois d’avril et il y avait une signification très précise que cette année était la dernière année où il n’y aurait pas d’expulsion pour un joueur et que les règlements devaient être modifiés. C’est avec ça que la ligue a travaillé, ce qu’ils ont fait, je pense, en partie. Il reste des choses à travailler mais ça été bien entendu.»

Une loi?

En d’autres mots, tant et aussi longtemps que l’Assemblée des membres ne votera pas en faveur d’un règlement qui impose automatiquement une expulsion et un match de suspension en cas de bagarre, on reviendra au point de départ, confirme la ministre Charest.

Advenant le cas où les propriétaires des 18 équipes de la LHJMQ refusaient de se plier à cette demande, la député de Brôme-Missisquoi n’écarte pas la possibilité d’utiliser son pouvoir législatif et de passer une loi en ce sens.

«On ne veut pas en venir là. [...] L’application d’une mesure comme celle-là leur appartient. Ils ont l’expertise et l’expérience pour mettre en place les différentes règlementations. J’ai quand même réitéré la nécessité de ces deux éléments (expulsion et suspension) qui sont, à mon sens et au sens de bien d’autres ligues dans le monde, des incontournables.»

Rappelons qu’en ce moment, une bagarre entraine une pénalité majeure de cinq minutes ainsi qu’une inconduite de dix minutes. Cette saison, 79 combats ont éclaté au cours des 536 premiers matchs de la saison dans la LHJMQ.