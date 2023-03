Gilles Courteau mérite le respect

La fin abrupte de Gilles Courteau comme commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec m’enrage. Je trouve ça tellement triste en raison de tout ce qu’il a fait pour le hockey junior au Québec et au Canada. Les récents événements ne doivent pas venir tout effacer.

En décembre dernier, on a annoncé que la coupe des Présidents, décernée à l’équipe championne des séries éliminatoires, porterait dorénavant le nom de Gilles Courteau. J’ose croire qu’on ne changera pas ça.

Ça m’enrage parce que j’ai l’impression que certains, dont des politiciens, cassent du sucre sur le dos de Gilles pour avoir leurs 30 secondes de gloire. J’ai de la difficulté avec ceux qui s’attaquent à l’homme.

Évidemment, si c’était à refaire, Gilles ne ferait pas la même erreur devant la commission parlementaire entourant le dossier des initiations et des inconduites sexuelles.

Maintenant, je comprends très bien son choix de remettre sa démission. Il le fait pour protéger sa famille et c’est tout à son honneur. Pendant toutes ces années, il a été si bien appuyé par son épouse, France.

Personnellement, j’ai connu Gilles au milieu et à la fin des années 1970 quand j’ai dirigé les Draveurs de Trois-Rivières. Il sortait à peine de l’adolescence quand il s’est joint aux Draveurs à titre de statisticien. Déjà, je le trouvais très allumé. Il était souvent avec moi alors qu’on lui demandait, parmi ses tâches connexes, de s’occuper des autobus ou des repas pour les joueurs.

Depuis, à travers plus de 35 ans dans son rôle de commissaire, j’ai vu l’évolution de la Ligue de hockey junior majeur du Québec sous sa supervision. Il a tellement fait, entre autres, pour la conciliation entre le sport et les études.

Ça prendrait deux Mario Cecchini

Le budget d’opération de la LHJMQ est d’environ 15 millions $ annuellement. Ce n’est pas une petite entreprise. Et pour prouver la qualité de Gilles Courteau, il faut aussi regarder la rétention des employés. Plusieurs travaillent pour cette ligue pendant une quinzaine d’années, en moyenne. Gilles laisse derrière lui une ligue en bonne santé.

Comme l’a annoncé le collègue Kevin Dubé, du Journal de Québec, Mario Cecchini sera celui qui lui succédera. Tout en reconnaissant ses grandes qualités, je crois que ça prendrait deux Mario Cecchini pour remplacer Gilles Courteau tellement la charge de travail est immense. Il faut aussi connaître tous les dossiers.

Je souhaite la meilleure des chances à Mario, mais surtout, au nom des propriétaires, des directeurs généraux, des entraîneurs et des joueurs, je tiens à remercier Gilles Courteau pour le travail accompli.

Matheson : LA surprise de l’année

Le dossier de Gilles Courteau me fait pratiquement oublier la récente date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. La journée de vendredi n’a pas été la plus sexy des dernières années. Beaucoup de transactions avaient été conclues dans les jours précédents.

Chez le Canadien, c’était évident qu’aucune autre équipe ne serait intéressée par l’acquisition du défenseur Joel Edmundson. Il est lourdement endommagé physiquement. Il faudra voir s’il aura toujours sa place dans la brigade défensive du Canadien, la saison prochaine. Le club a tellement de bons jeunes à la ligne bleue et j’apprécie le travail effectué par les Québécois Mike Matheson et David Savard. Pour moi, Matheson demeure LA surprise de l’année chez le Canadien. Il patine bien tant offensivement que défensivement.

La coupe Stanley aux Bruins ?

Globalement, je crois que les grands gagnants sont les Bruins de Boston. Avec l’ajout de Tyler Bertuzzi et de Dmitry Orlov, ils forment un club complet, en attaque, en défensive et devant le filet. Je suis presque prêt à leur donner déjà la coupe Stanley.

Ils ont aussi du bon leadership dans cette équipe. Ça laisse croire que les Bruins veulent gagner pour Patrice Bergeron si jamais l’attaquant québécois devait prendre sa retraite au terme de la saison. Personnellement, je pense que Bergeron pourrait encore jouer au moins une autre saison. Le capitaine est encore loin d’être un boulet pour son équipe.

Les échos de Bergie

La visite de « KK »

Jesperi Kotkaniemi sera à Montréal avec les Hurricanes de la Caroline, ce soir, après avoir inscrit cinq points dans une victoire de 6 à 0 contre le Lightning de Tampa Bay à son dernier match. C’est incroyable ! Cinq points dans un match, ce n’est pas ordinaire ! Si Kotkaniemi va bien ces jours-ci, il n’en demeure pas moins que je crois que le CH a commis une erreur monumentale au repêchage de 2018 en choisissant le Finlandais à la place de Brady Tkachuk. Chaque fois que je vois jouer Tkachuk dans un match des Sénateurs d’Ottawa, ça me fait mal au cœur !

Belzile avec le CH l’an prochain

La plupart des Québécois rêvent de porter les couleurs du Canadien. On l’a vu cette semaine avec Frédéric Allard. C’est un sentiment de fierté incroyable. Dans la défaite de 4 à 3 contre les Golden Knights, dimanche à Las Vegas, les trois marqueurs ont été des Québécois : Mike Matheson, Alex Belzile et Rafaël Harvey-Pinard. Dans le cas de Belzile et Harvey-Pinard, ces gars-là ne veulent absolument pas sortir de la formation. C’est beau à voir ! Parfois, on semble oublier le facteur entourant la fierté qu’a un Québécois de jouer avec le CH. Je verrais bien Belzile comme régulier sur le quatrième trio l’an prochain.

Attention aux Rangers !

En plus des Bruins de Boston, les Rangers de New York ont une équipe nettement améliorée. Après Vladimir Tarasenko, ils ont ajouté Patrick Kane. L’entraîneur-chef Gerard Gallant devra trouver un moyen de mettre cette attaque en branle, avec autant de bons éléments en vue des séries éliminatoires.

Clin d’œil à mon petit-fils

Outre le hockey, je me promets de garder un œil sur un autre sport que j’affectionne particulièrement avec la présentation de la Classique mondiale de baseball à compter de cette semaine. Je saisis l’occasion pour féliciter mon petit-fils Alexis Gravel, qui évolue au Texas dans un collège américain. Il vient d’être nommé le lanceur de la semaine dans sa conférence après avoir mené son équipe, le Collège Weatherford, à la victoire. Alexis a réussi 10 retraits au bâton en cinq manches dans un gain de 7 à 1. Je suis tellement fier de lui.