«Haute démolition» sur Séries Plus: le milieu de l’humour n’est pas juste drôle

La rencontre entre l’humoriste de la relève Raph Massi, interprété par le très occupé Étienne Galloy, et l’autrice en humour qui s’ignore Laurie Blais, jouée par Léane Labrèche-Dor, fait l'affaire des deux tourtereaux, au départ, chacun ayant besoin de l’autre pour s’émanciper.

Mais la série «Haute démolition», écrite par Jean-Philippe Baril Guérard à partir de son propre roman, met en scène une relation amoureuse qui se transforme en cauchemar quand Laurie, 32 ans, plaque son jeunot de 23 ans après avoir pris conscience de la distance les séparant sur l’échelle de la maturité.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

C’est que Raph, qui connait enfin le succès, n’étant plus dans l’ombre de son rival Sam (Guillaume Gauthier), fait la fête et profite de son nouveau statut. Quand il se retrouve célibataire, ses vieux démons – il a été intimidé à répétition au secondaire – viennent le hanter, le transformant en monstre prêt à tous les coups bas pour détruire son ex.

On voit dès le départ, dans les deux épisodes projetés aux journalistes mardi, le parcours de Raph à l’école secondaire où on l’humilie et le rejette à chaque occasion. Sa planche de salut, il la trouve dans l’improvisation, où il découvre son sens comique et son habilité à susciter autre chose que des railleries.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

On le voit lors de ses premières prestations aux côtés de ses amis André (Francis-William Rhéaume), Elena (Carolanne Foucher), Max Lap (Erich Preach), Sam et Thomas (Irdens Exantus), qui devient son gérant. Contrairement à Sam qui obtient toute l’attention et signe très vite avec le plus important gérant d’humoristes – il sera aussi l’objet de dénonciations plus tard dans la série –, le très ampoulé Forand (très drôle Éric Bernier), Raph végète jusqu’à ce qu’il s’amourache de Laurie, qui transformera sa vie en lui écrivant des monologues plus consistants.

Chapeau à Étienne Galloy, qui tire encore une fois son épingle du jeu dans un rôle à la fois comique et dramatique. Le jeune comédien est partout par les temps qui courent et chaque fois il brille, des «Bracelets rouges» à TVA jusqu’à «Plan B 4» sur ICI TOU.TV EXTRA. Soulignons aussi le jeu d’Hélène Bourgeois Leclerc, qui campe une animatrice télé joviale, et celui de Michel Charette, qui se glisse dans la peau d’un humoriste au bout du rouleau.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Ce mélange de drame, de rires et de moments décapants permet de brosser un «drôle» de portrait du milieu de l’humour, qui est ultra compétitif, encore très «boys club» et où la consommation – alcool, drogue et médicaments – sert souvent de béquille.

Jean-Philippe Baril Guérard a eu l’idée du roman «Haute démolition» après avoir écrit un dossier sur l’industrie de l’humour pour le magazine «Nouveau projet» en 2020. Il a créé pour l’occasion son propre numéro de stand-up qu’il a rodé au Terminal. Lui-même n’a pas pu monter sur scène à jeun, se contentant par contre d’une seule bière, a-t-il confié.

Comme l’an dernier avec son roman «Manuel de la vie sauvage», Jean-Philippe Baril Guérard adapte le tout pour le petit écran – cette fois avec la collaboration de Suzie Bouchard («Le temps des framboises») –, en plus de refaire équipe avec le réalisateur Christian Laurence et KOTV.