«Je prends Belzile dans mon équipe n’importe quand» - Jake Allen

MONTRÉAL | Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Mais dans l’univers de la LNH, un joueur dans la trentaine qui fait ses débuts reste un phénomène rare. Et le phénomène devient encore plus rare pour transformer un court passage en un poste régulier.

À 31 ans, Alex Belzile vit ce phénomène. Pour la première fois de sa carrière, il obtient une longue audition avec une équipe de la LNH.

Avec la visite des Hurricanes de la Caroline, il endossait l’uniforme du Canadien pour une 18e fois. C’était un 18e match d’affilée. Belzile a joué son rôle à la perfection au centre du quatrième trio dans un revers de 4 à 3 en tirs de barrage face aux « Canes ». Il a terminé la rencontre avec un but, une passe, un dossier de +1 et un taux de réussite de 71% (5 en 7) au cercle des mises en jeu.

Jake Allen, un gardien avec dix ans d’expérience dans la LNH, lui a rendu un vibrant hommage après le match. Le gardien originaire du Nouveau-Brunswick n’a pas hésité une seconde quand on lui a demandé s’il imaginait Belzile comme un joueur de la LNH à temps plein dans le futur.

« Pourquoi pas. Il joue comme un joueur de la LNH. Je me fiche de son âge. Je le prends dans mon équipe n’importe quand. »

« Belzile n’aime pas quand les gars ralentissent, a poursuivi Allen. Il veut voir tout le monde avec le pied sur l’accélérateur. Il arrive à l’aréna avec le sourire tous les jours. Il apportait la même énergie à Laval. Il était le capitaine pour une raison, il avait un impact sur les jeunes du Rocket. Il est toujours heureux, il a de l’énergie. »

Allen a poursuivi sa réponse sans même reprendre son souffle.

« Pezz s’alimente aussi de l’énergie de Belzile. Je le trouve très intelligent comme joueur et très responsable défensivement. Il solidifie ce trio. Belzile comprend son rôle. Je sais qu’il n’est pas dans la LNH depuis longtemps, mais il est un pro depuis longtemps. »

Un futur entraîneur

Dans un autre coin du vestiaire, Michael Pezzetta avait aussi un grand sourire en parlant du numéro 60.

« Je ne suis pas surpris de Belz. C’était une question de temps pour lui. Il a du talent et il sait comment se rendre utile à une équipe, peu importe son temps de jeu. Il est un joueur de hockey très intelligent. Je l’ai déjà dit, mais il deviendra un coach à la fin de sa carrière. Il analyse tellement bien le jeu. Comme jeune, j’ai beaucoup appris de Belz à Laval. Je suis vraiment heureux pour lui. J’espère jouer avec lui le plus longtemps possible. »

Un jour à la fois

Le futur n’était toutefois pas un sujet qui captivait Belzile.

Mis au parfum des commentaires d’Allen à son endroit, le joueur originaire de Saint-Éloi dans le Bas-St-Laurent a pris le compliment avec un certain détachement.

«C’est flatteur, a-t-il répliqué. Je joue au hockey comme je pense que c’est de la bonne façon. Souvent, tu n’es pas obligé d’être électrisant ou de danser sur la glace. Quand tu fais de bonnes actions, tu finis par obtenir plus de chances.»

«Mais, je garde une mentalité très simple, juste au jour le jour. Je veux apprécier ce que je vis sur une base quotidienne. Je ne réfléchis pas trop. Je ne suis pas dans une situation pour m’asseoir sur mes lauriers. Je me bats à chacun de mes matchs ou chacune de mes présences.»

Malgré de très bons matchs dernièrement et une récolte de 9 points (3 buts, 6 passes) en 18 matchs, Belzile ne criera pas victoire. Il sait qu’il aura encore à se battre pour sa place.

« Dans ma nature, je n’ai jamais rien tenu pour acquis, a-t-il mentionné. Je ne peux pas commencer à ralentir. Je ne veux pas me contenter de rien. J’ai maintenant les deux pieds dans la LNH, mais j’en veux plus. J’espère contribuer encore plus offensivement. C’est ma personnalité. Je cherche toujours à m’améliorer. »

« Je trouve que ça s’en vient tranquillement. Je prends ma place dans la LNH. »