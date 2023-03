Jesse Puljujarvi retrouve Jesperi Kotkaniemi

C’est à Montréal que l’attaquant Jesse Puljujarvi a vécu ses premiers moments avec les Hurricanes de la Caroline, mardi.

• À lire aussi: Martin Necas: d’aucun but en 14 matchs en séries à meilleur pointeur des Hurricanes cette saison

• À lire aussi: Le CH saura-t-il résister à l’ouragan Jesperi?

Acquis des Oilers d’Edmonton le 28 février dernier, l’athlète de 24 ans a rejoint ses coéquipiers au Centre Bell, eux qui se préparaient en vue de leur affrontement de la soirée contre le Canadien.

Puljujarvi devait attendre d’obtenir son permis de travail avant de pouvoir prendre part aux activités des «Canes». Pour le moment, l’entraîneur-chef Rob Brind’Amour n’a pas indiqué s’il allait l’insérer dans sa formation pour le duel contre la Sainte-Flanelle.

Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter des Hurricanes, il est possible de voir Puljujarvi se présenter à de nouveaux coéquipiers et vivre ses premiers moments de réjouissance avec ses compatriotes finlandais Sebastian Aho et Jesperi Kotkaniemi. L’ancien espoir du CH l’a d’ailleurs accueilli avec une grosse accolade.

Sélectionné avec le quatrième choix au total du repêchage de 2016, Puljujarvi n’a pu atteindre les attentes à Edmonton. Il a amassé 51 buts et 61 mentions d’aide pour 112 points en 317 rencontres jusqu’à maintenant dans la Ligue nationale.

Avec les «Canes», il tentera de redonner un second souffle à sa carrière et pourrait bénéficier de sa complicité avec Aho pour y arriver. Les deux amis étaient coéquipiers avec l’équipe nationale de la Finlande pendant deux Championnats du monde junior (CMJ) et avec le Karpat d'Oulu, en Liiga, pendant leur adolescence. À l’édition 2016 du CMJ, Puljujarvi a récolté 17 points en sept matchs, tandis que Aho a engrangé 14 points.