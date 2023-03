John Wick 4 emballe la critique américaine

À deux semaines de sa sortie en salle, le quatrième film de la populaire franchise John Wick suscite de premières réactions très élogieuses dans la presse spécialisée américaine.

Attendu depuis des années par les fans de la saga – le film devait initialement prendre l’affiche en mai 2021, mais sa sortie a été repoussée en raison de la pandémie –, John Wick: chapitre 4 a été lancé en grande pompe lundi soir à Londres, en présence notamment de sa vedette principale, Keanu Reeves.

L’embargo critique ayant été levé immédiatement après la projection, les premières réactions n’ont pas tardé à fuser sur les réseaux sociaux.

«John Wick 4 est, du moins d’un point de vue technique, l’un des plus grands films d’action hollywoodiens jamais réalisés», a écrit sur Twitter Scott Mendelson, le critique de cinéma du site The Wrap. «C’est visuellement sublime avec des scènes complexes et inventives».

Même enthousiasme du côté de Katie Walsh, critique au Los Angeles Times: «J’ai beaucoup aimé John Wick 4. Incroyable de se rappeler que des gros blockbusters qui font partie d’une franchise peuvent être aussi bons que cela».

Près de trois heures

Le fait que ce nouveau John Wick réalisé par Chad Stahelski (l’homme derrière les trois premiers films de la franchise) s’étire sur près de trois heures (2 h 49 min) n’a pas semblé refroidir les critiques. La critique du magazine Variety, Courtney Howard, résume d’ailleurs ce quatrième volet de la saga comme «un chapitre planant, brûlant et torride» et «une pure poussée d’adrénaline».

Critique pour le site Collider, Therese Lacson, abonde dans le même sens en décrivant ce nouvel effort de Chad Stahelski comme «un carnage sanglant rempli d’action».

Dans John Wick: chapitre 4, le célèbre tueur à gages incarné par Keanu Reeves se retrouve confronté à d’anciens alliés qui se sont retournés contre lui. Cette nouvelle intrigue est campée dans les rues de Paris.

Sortis respectivement en 2014, 2017 et 2019, les trois premiers volets de la franchise ont récolté près de 600 millions de dollars au box-office mondial. Le nouveau film prend l’affiche chez nous le 22 mars.