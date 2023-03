Julien veut plus d’événements durant les saisons mortes

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, profitera de sa première tribune devant les gens d’affaires depuis sa nomination pour plaider en faveur d’une plus grande et plus constante « effervescence culturelle » pour faire rayonner la grande région de Québec.

Notre Bureau parlementaire a appris que cet élément, qui ne faisait pas partie de la plateforme électorale de la CAQ pour la région métropolitaine de Québec, se retrouvera au cœur de la vision qu’exposera le ministre Julien, ce midi, lors d’un dîner au Château Frontenac organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Il s’agira de sa toute première conférence devant la communauté d’affaires de Québec depuis qu’il a succédé à Geneviève Guilbault à titre de ministre régional, en octobre dernier.

Il en profitera pour exposer le fruit d’une vaste tournée qu’il a entreprise dès son arrivée en poste auprès d’une centaine de personnalités de la région, issues de différents milieux.

Selon nos sources, le ministre a notamment relevé, lors de ses consultations, un certain consensus quant à la nécessité d’améliorer l’offre culturelle pendant les saisons mortes, par exemple entre les fêtes et le Carnaval, ou après le Festival d’été de Québec.

C’est justement pour combler les périodes plus creuses qu’après le succès obtenu avec les Mosaïcultures, le Secrétariat à la Capitale-Nationale a confié un contrat de près de 350 000 $ au Cirque du Soleil afin de plancher sur la possibilité d’offrir un nouveau spectacle de calibre mondial dans la région.

Au programme

Outre les thèmes de l’économie et de la qualité de vie, qui ont aussi dominé ses échanges, M. Julien fera part de la « soif de rapprochement » qu’il a senti en prenant le pouls des deux côtés du fleuve Saint-Laurent.

Photo d'archives

Pas question de faire un one-man show, a confié une de nos sources : le ministre souhaite travailler en équipe avec les acteurs locaux, fera-t-on valoir.

Dans la salle, au dîner de la chambre de commerce, devraient d’ailleurs être présents, en plus du maire de Québec, Bruno Marchand : Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et Bernard Drainville, ministre responsable de la Chaudière-Appalaches.

Deuxième métropole

De passage à l’hôtel de ville de Québec la semaine dernière, pour être nommé maire honorifique, le premier ministre François Legault a réitéré sa promesse de « faire de Québec et de la grande région de la Capitale-Nationale, incluant Lévis, une deuxième métropole au Québec ». Il reste à voir quels gestes le gouvernement posera en ce sens, autre que le Réseau express de la Capitale (REC), qui inclut le tramway et le troisième lien.

À ceux qui commencent à douter de la concrétisation éventuelle du projet de tunnel entre Québec et Lévis, le ministre Julien refuse de « remettre en question » la réalisation de cet engagement, a-t-on assuré à notre Bureau parlementaire.

Il laissera toutefois le soin à sa prédécesseure, devenue ministre des Transports et de la Mobilité, Geneviève Guilbault, de piloter le dossier.