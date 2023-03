La mission de formation du Canada prolongée

Le Canada va prolonger jusqu'en octobre sa mission de formation d'ingénieurs ukrainiens et fournir une formation à la médecine de combat, a annoncé mardi le premier ministre Justin Trudeau.

«Aujourd'hui, j'annonce que nous allons prolonger notre formation d'ingénieurs dans le cadre de l'Opération Unifier au moins jusqu'à l'automne et que nous allons déployer des formateurs médicaux afin d'aider les forces ukrainiennes dans la médecine de combat», a affirmé M. Trudeau lors d'une conférence de presse.

Il s'exprimait au côté de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur la base militaire de Kingston, près d'Ottawa.

Il a aussi noté que le Canada s'était engagé à fournir 3 millions de dollars pour aider au déminage en Ukraine, ainsi que des générateurs en coopération avec l'Union européenne.

«Le Canada va rester solidaire de la population ukrainienne aussi longtemps qu'il le faudra», a-t-il dit.

Ottawa fournit également des chars Leopard 2 à l'Ukraine pour l'aider à combattre l'invasion russe.

Pour sa part, Mme von der Leyen a salué l'engagement d'Ottawa, et rappelé que l'Union européenne avait dépensé plus de 12 milliards d'euros en équipement militaire en faveur de l'Ukraine et entendait achever la formation de 30 000 soldats ukrainiens d'ici la fin de l'année.

Les deux responsables ont également indiqué qu'Ottawa et Bruxelles avaient adopté un plan d'action visant au développement et à la commercialisation de l'hydrogène vert.

Mme von der Leyen effectue une visite de plusieurs jours au Canada, où elle doit prononcer dans la soirée un discours devant le Parlement canadien. Elle se rendra ensuite aux États-Unis où elle sera reçue vendredi par le président américain Joe Biden.