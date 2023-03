La situation commence à s'améliorer dans les SAAQ

Décidément, il n’y a pas de coup de baguette magique dans le dossier de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) et les 150 employés que souhaite embaucher Québec pour accélérer les services, mais la situation commence à se résorber.

Mardi matin, l'abri temporaire qui devait accueillir une centaine de clients se faisait attendre à la succursale de Henri-Bourassa, à Montréal. En fin d'avant-midi, une roulotte de chantier a été livrée, mais elle n'était pas encore fonctionnelle au moment d'écrire ces lignes.

Par ailleurs, l'achalandage semblait en baisse à certaines succursales. Devant l’entrée du point de service de Henri-Bourassa, l’agent de sécurité a prévenu la clientèle qu’il n’y avait aucun rendez-vous disponible avant le 25 avril, soit plus d’un mois d’attente pour un renouvellement de permis de conduire et les immatriculations. Plusieurs clients sont donc partis bredouilles.

Le syndicat blâme Québec

Contacté par TVA Nouvelles, le syndicat qui représente les employés de la SAAQ questionne qui est réellement imputable dans la crise. Il attribue au manque de communication des derniers mois la cause des longs délais.

«J'espère qu'il y aura quelqu'un d'imputable quelque part qui prendra le blâme, a martelé Christian Daigle, du Syndicat canadien de la fonction publique. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens de haut niveau, incluant la ministre (Geneviève) Guilbault et le ministre (Éric) Caire, au niveau de la cybersécurité, qui n'ont pas pensé poser des questions.»

Selon Christian Daigle, la SAAQ était déjà en pénurie de personnel avant que la situation ne se dégrade.

«Il y a des ajustements à faire rapidement. J'espère qu'on va le faire et prendre la situation au sérieux. Les membres que je représente ont de la broue dans le toupet. Ils ne sont pas capables d'arriver présentement», a-t-il indiqué.

Les professionnels pour qui le véhicule est essentiel doivent ronger leur frein en attendant de voir leur demande traitée. C'est notamment le cas à Henri-Bourassa.

«Avant le 31 mars, je dois obtenir ma classe 4A, a dit une étudiante en paramédical à TVA Nouvelles. Je dois pouvoir déposer mon rapport médical et attendre un rendez-vous. Là, je dois attendre.»

Un autre client frustré blâme la piètre gestion de l’État dans ce dossier.

«Arrêtez de dire à tout le monde «on va faire ci, on va faire ça». Non, il n’y a personne. La ministre est en Suède. Elle s’en vient, mais qu’elle soit ici. C’est ce qui est choquant», s’est-il indigné.

Améliorations en région

Dans certaines régions, comme Trois-Rivières, la situation s'améliore grandement. Le temps d'attente est passé d'une heure à une dizaine de minutes au service sans rendez-vous, mardi.

Seulement lundi, la SAAQ affirme qu'elle a traité 65 000 transactions en succursale à travers la province. La succursale de Henri-Bourrassa a fermé à 21h pour offrir des services à 146 clients. À cette même succursale, six employés sont en formation et six nouveaux ont déjà été ajoutés.

Le temps d'attente moyen au téléphone était de 30 minutes.