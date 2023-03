Le nouveau robot ChatGPT de Slack parlera à vos collègues à votre place

À l'instar de Microsoft et de Google, Salesforce, propriétaire de Slack, intègre un robot conversationnel (chatbot) IA dans son logiciel de travail afin de rédiger automatiquement des messages simples et de résumer les réunions.

Les personnes ayant accès à l'application peuvent cliquer sur l'icône à trois points dans un fil de discussion et cliquer sur « Rédiger une réponse » au lieu de taper elles-mêmes la réponse. On ne sait pas encore à quel point ces réponses seront détaillées ni si elles risquent d'être parfois un peu bizarres. Bien entendu, il est possible de modifier les réponses pour les adapter à la conversation.

AFP

De plus, le robot Slack ChatGPT peut vous aider à trouver des réponses « sur n'importe quel projet ou sujet » à l'aide de ses outils de recherche alimentés par l'IA, ainsi que résumer les canaux ou les fils de discussion afin que vous puissiez rester au courant de ce qui s'est passé au travail.

L'adaptation par l'entreprise du modèle ChatGPT d'OpenAI pour les systèmes logiciels de relation client s’inscrit dans le programme plus large d’Einstein GTP chez Slack.

Comme outils marketing

Selon Salesforce, Einstein GPT intègre les technologies d'IA de Salesforce et d'OpenAI, ce qui lui permet de générer des courriels que les commerciaux peuvent envoyer aux clients, d'élaborer des réponses aux questions des clients et de créer un « contenu ciblé » pour les spécialistes du marketing.

D’une manière générale, plusieurs autres entreprises, dont Microsoft, Google et Meta, cherchent également des moyens d'intégrer l'IA dans leurs produits.

Par exemple le programme CoPilot AI pour Microsoft 365 peut rédiger des courriels ou des messages personnalisables à l'intention des clients, ainsi que de créer du contenu marketing.