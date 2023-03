Les plus grands prématurés au monde fêtent leur premier anniversaire

Des jumeaux canadiens nés prématurément et qui n'avaient, d'après les médecins, aucune chance de survie ont fêté leur premier anniversaire, établissant ainsi un nouveau record selon le Guinness World Records.

La fille et le garçon, Adiah et Adrial, sont nés après 22 semaines de grossesse le 4 mars 2022, battant les précédents records de la naissance la plus précoce pour des jumeaux et des jumeaux les plus légers à la naissance, puisque Adiah pesait 330 grammes et Adrial 420 grammes, d'après un communiqué publié samedi.

Les médecins ne donnaient alors «aucune chance de survie» aux deux petits, ont raconté les parents au Guinness, qui recense les records au niveau mondial.

«Lorsque j'ai commencé à avoir des contractions, l'hôpital dans lequel j'ai été admise a refusé de maintenir les bébés en vie et les a pratiquement laissés pour morts», a confié leur mère, Shakina Rajendram.

Alors qu'elle était à son deuxième jour de travail, les médecins ont indiqué aux parents que si les bébés naissaient ne serait-ce que quelques minutes avant leur 22e semaine, ils n'auraient pas reçu de soins, souligne le Guinness World Record.

La plupart des hôpitaux n'essaient pas de sauver les bébés qui naissent avant 24 à 26 semaines.

Malgré des saignements abondants, la mère raconte avoir fait de son mieux pour «retenir les bébés» quelques heures de plus alors qu'elle était à 21 semaines et six jours de grossesse.

Capture d'écran YouTube Guinness World Records

Elle a fini par perdre les eaux 15 minutes après minuit et moins de deux heures plus tard, «les deux jumeaux sont nés et ont été réanimés avec succès».

Une photo publiée par le Guinness montre les deux bébés d'un an près de leur certificat de record du monde. La jeune Adiah a l'air surprise, la bouche grande ouverte, son frère Adrial semble plus pensif.

Un portrait bien différent de celui pris à leur naissance, lorsque les nouveau-nés étaient très minces et leur peau transparente.

Les jumeaux ont dû rester hospitalisés six mois et ont survécu à plusieurs complications, dont une hémorragie cérébrale et une septicémie.

Aujourd'hui, la petite Adiah a déjà pris au moins 18 fois le poids qu'elle avait à la naissance, raconte sa mère.

«C'est un bébé extrêmement heureux et social, et elle sourit tout le temps», ajoute Shakina Rajendram. «Elle est très bavarde et peut avoir des +conversations+ avec nous et ses jouets pendant des heures.»

Adrial a dû lui retourner deux fois aux urgences à la suite d'infections et de problèmes respiratoires, mais sa situation «s'améliore», souligne sa mère, qui le décrit comme «observateur, attentif et intelligent».

Le précédent record avait été établi en 2018 par des jumeaux de l'état américain de l'Iowa, nés un jour plus tard que Adiah et Adrial.