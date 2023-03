Mario Cecchini confirmé comme prochain commissaire de la LHJMQ

La LHJMQ a officialisé la nomination de Mario Cecchini comme successeur de Gilles Courteau et nouveau commissaire du circuit.

Ce dernier n'entrera en fonction qu'à partir du 8 mai 2023 puisque ce dernier agit toujours à titre de président intérimaire des Alouettes de Montréal. C'est Martin Lavallée qui assurera l'intérim jusqu'à l'arrivée officielle de M. Cecchini.

«La LHJMQ, c’est plus de cinquante ans de développement de joueurs élites, dont certaines des plus grandes vedettes de l’histoire de la Ligue nationale de hockey. Mais avant tout, c’est une école de vie incroyable qui offre aux joueurs tous les outils pour se développer au niveau sportif, académique et social. Plusieurs excellents programmes d’encadrement ont été mis sur pied. Au cours des prochaines années, nous aurons la chance avec les ressources en place de voir comment nous pouvons les améliorer et mieux les communiquer», a réagi M. Cecchini par voie de communiqué.

«Monsieur Cecchini possède une vaste expérience à titre de gestionnaire dans le monde des affaires, autant du côté sportif que médiatique. Il a agi comme président de plusieurs organisations réputées. Il sera un actif important pour la Ligue et nous sommes très heureux de l’accueillir», a quant à lui mentionné le président du bureau des membres de la LHJMQ, Richard Létourneau.

Rappelons que Gilles Courteau a remis sa démission, dimanche, après 37 saisons passées comme commissaire de la LHJMQ.