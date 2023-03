LNH: le Lightning gagne enfin

Méconnaissable ces dernières semaines, le Lightning de Tampa Bay n’avait pas signé de victoire à ses cinq derniers matchs. Mardi à l’Amalie Arena, les hommes de Jon Cooper ont finalement vaincu les Flyers de Philadelphie 5 à 2 pour mettre un terme à leur pire séquence de défaites depuis 2014.

Il ne fallait pas s’attendre à grand-chose du côté de l’équipe de la Pennsylvanie, même si les «Bolts» manquaient de mordant dernièrement. Les Flyers étaient à 20 points du Lightning au classement, avec une douzaine de victoires de moins à leur fiche.

Morgan Frost a ouvert la marque en première période, mais l’équipe locale a répliqué avec quatre buts sans riposte. Alex Killorn a marqué deux fois en plus d’ajouter une mention d’aide, tandis que Nikita Kucherov a amassé trois points pour atteindre le plateau des 90 cette saison.

Ayant accordé plus de quatre buts à ses trois derniers départs, le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy a fait beaucoup mieux contre les Flyers, effectuant 33 arrêts sur 35 lancers. Brendan Lemieux a notamment inscrit son premier dans l’uniforme orange à ses dépens.

Toute une remontée des Penguins!

À Pittsburgh, les Penguins ont comblé un déficit de quatre buts pour battre les pauvres Blue Jackets de Columbus 5 à 4, grâce à un filet en prolongation de Sidney Crosby.

La foule au PPG Paints Arena a été véritablement soufflée par l’avance de 4 à 0 des Jackets après seulement 22 min 37 s. Or, la deuxième moitié de rencontre a appartenu aux favoris locaux. Dès le deuxième engagement, les Penguins ont dominé leurs adversaires 40 à 17 au niveau des tirs.

Pittsburgh en a profité pour marquer cinq fois. Jason Zucker a obtenu deux de ces buts et Evgeni Malkin a servi trois mentions d’aide. En plus de son filet décisif, Crosby a ajouté deux passes à sa fiche.

Matthews libère les Leafs

À Newark, Auston Matthews et Michael Bunting ont inscrit deux buts tardifs pour permettre aux Maple Leafs de Toronto de venir à bout des Devils du New Jersey 4 à 3.

L’équipe de la Ville Reine a conclu de belle façon son voyage de cinq parties en battant une excellente formation. Erik Haula a d’ailleurs tout tenté du côté des «Diables» en participant aux trois filets des siens.

Matthews a toutefois laissé les partisans locaux sur leur faim en déjouant Vitek Vanecek d’un bon lancer avec 2 min 21 s à faire au temps régulier. Il s’agissait de son 29e filet de l’année, lui qui n’a jamais raté le plateau des 30 buts en six saisons jusqu’à présent.

Calle Jarnkrok, Mitch Marner et Bunting ont aussi marqué pour les Leafs, et la réplique des Devils a été assurée par Haula (deux fois) et Ondrej Palat.