Martin Necas: d’aucun but en 14 matchs en séries à meilleur pointeur des Hurricanes cette saison

Martin Necas a le nom de famille prédestiné pour se retrouver avec les Hurricanes de la Caroline.

• À lire aussi: Le CH saura-t-il résister à l’ouragan Jesperi?

«En Tchèque, Necas, ça veut dire une sorte de blizzard ou de tempête. C’est quand la température n’est vraiment pas belle.»

Zdenek Matekovsky, un journaliste originaire de la Tchéquie, mais basé à Montréal depuis de nombreuses saisons, a offert cette traduction à sa sortie du vestiaire de l’équipe adverse au Centre Bell.

À 24 ans et à sa quatrième saison complète à Raleigh, Necas a créé sa propre tornade cette saison. Mais on parle d’une bonne tornade.

Avant la visite contre le Canadien, il avait déjà atteint des sommets personnels pour les buts (25), les passes (34) et les points (59). Il se retrouve d’ailleurs au sommet des pointeurs de son équipe devant le Finlandais Sebastian Aho (56).

«J’ai toujours cru en moi, a dit Necas à sa sortie de l’entraînement matinal. Je savais que c’était possible pour moi de devenir un attaquant productif dans cette ligue. L’équipe le savait aussi. Mais j’avais besoin d’un déclic et j’avais besoin de jouer avec une plus grande confiance. J’amasse des points, je me sens bien et je respecte notre système. De cette façon, j’obtiens aussi une plus grande liberté. J’étais prêt à jouer un plus grand rôle.»

De mauvaises séries

Il y a quelques mois, il y avait pourtant des doutes au sujet de Necas. Le choix de premier tour des « Canes » en 2017 avait connu des séries très pénibles. En 14 matchs, il n’avait pas marqué et obtenu seulement cinq passes.

Cet échec du printemps lui a servi de motivation.

«Oui, absolument, a-t-il répliqué. Je voulais rebondir après les séries de l’an dernier, je désirais revenir beaucoup plus affamé. Honnêtement, un mois après notre élimination en finale de l’Est contre les Rangers, j’avais hâte de retourner en Caroline et de recommencer à jouer.»

«J’entendais aussi des rumeurs à mon sujet. Mais je suis tellement heureux d’être resté avec les Hurricanes, a-t-il continué. Je voulais montrer ce que j’avais dans le ventre. Je voulais aussi prouver à certaines personnes qu’ils avaient tort de ne pas croire en moi.»

AFP

Dans le vestiaire des Hurricanes, le capitaine Jordan Staal a expliqué l’éveil offensif de son coéquipier d’une façon directe.

«Il a gagné encore plus la confiance de Rody (Rod Brind’Amour). Il a compris aussi quand c’est le temps de fabriquer un jeu et quand c’est le temps de retenir un peu ses habiletés. Il a acheté notre système de jeu. Plus tu en donnes, plus tu en reçois.»

«C’est la confiance, a renchéri Brind’Amour. Je fais souvent référence à la réalité d’un jeune joueur. Il est maintenant plus expérimenté et plus fort physiquement. Quand tu deviens plus fort, tu es une coche plus rapide et tu décoches tes tirs une fraction de seconde plus rapidement. Il a toujours été un attaquant dynamique et il croyait en lui. Mais maintenant, il a atteint un autre niveau dans son jeu.»

De son propre aveu, Necas a aussi profité d’une bonne discussion avec Brind’Amour pour effacer de sa mémoire une déception.

«J’avais parlé à Rod après notre élimination. Il m’a expliqué plusieurs choses. Je venais de connaitre une saison décevante et de mauvaises séries. Il m’a dit de repartir à zéro.»