NFL: Lamar Jackson pourra regarder ailleurs

Les Ravens de Baltimore ont décidé de remettre une étiquette de joueur de concession non exclusive au quart-arrière Lamar Jackson, mardi.

• À lire aussi: Tom Brady n'a pas le temps pour un retour au jeu

• À lire aussi: NFL: Derek Carr trouve sa nouvelle destination

S’il l’accepte, le joueur vedette est assuré de toucher au moins 32,4 millions $ en 2023. L’option non exclusive signifie qu’il pourra négocier avec les autres formations de la NFL lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, la semaine prochaine. Si Jackson s’entend avec l’une de celles-ci, les Ravens pourront égaler l’offre ou laisser le joueur partir. S’ils choisissent la deuxième option, ils recevront les deux prochains choix de première ronde de l’équipe en question.

«Il y a eu de nombreux cas dans notre ligue et à Baltimore de joueurs qui ont reçu l’étiquette de joueur de concession et qui ont ensuite signé un contrat à long terme, a déclaré le directeur général des Ravens, Eric DeCosta, dans un communiqué. Nous continuerons à négocier dans bonne foi avec Lamar et nous espérons pouvoir conclure un accord à long terme qui soit équitable pour Lamar et les Ravens.»

«Notre objectif ultime est de construire une équipe championne avec Lamar Jackson à sa tête pour de nombreuses années à venir», a ajouté le DG.

Selon ce qu’avançait le réseau ESPN lundi, Jackson serait à la recherche d’une entente similaire à celle qu’a obtenue Deshaun Watson avec les Browns de Cleveland l’an dernier. Le quart a paraphé un contrat de cinq ans d’une valeur totale de 230 millions $.

Les Ravens et Jackson ont jusqu’à la date limite du 17 juillet pour s’entendre sur un contrat à long terme. Par la suite, il l’aura l’option de jouer sous l’étiquette ou de faire impasse sur la prochaine saison.

L’athlète de 26 ans est considéré comme l’un des footballeurs les plus excitants de la NFL depuis qu’il y œuvre comme partant, soit depuis la campagne 2019. Il avait d’ailleurs été sélectionné à titre de joueur par excellence du circuit cette année-là.

En 2022, Jackson a été limité à 12 matchs en raison de blessures. Le pivot a réussi 62,3 % de ses passes pour 2242 verges et 17 touchés. Il a également amassé 764 verges et trois majeurs avec ses jambes.