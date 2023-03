Nouvelle biographie: encore des révélations sur Céline Dion

À l’heure où Céline Dion demeure silencieuse et sans voix, voilà que les biographies sur la diva de Charlemagne se multiplient de l’autre côté de l’Atlantique. Dans cette nouvelle biographie très étoffée, l’auteur français Valentin Grimaud décortique le succès de la mythique chanteuse, qui parvient à traverser les décennies pour devenir une légende.

C’est, selon l’auteur, principalement grâce à son talent et à sa façon de se réinventer que l’on aime toujours autant Céline Dion, faisant en sorte que l’on demeure toujours à l’affût des moindres gestes de la déesse de la musique.

« Elle est la plus prométhéenne de nos chanteuses », s’exclame-t-il. En d’autres mots, la diva québécoise est une chanteuse sacrée, irréprochable, inattaquable, exemplaire, divine et immortelle.

Si la biographie s’amorce sur une note de déjà vue avec le pari de René Angélil, accroc au jeu, déçu par Ginette Reno, fortement endetté, qui a hypothéqué sa maison pour miser sur la jeune chanteuse inconnue à la voix d’or, l’auteur va vite surprendre ses lecteurs par son analyse, son souci du détail et ses recherches approfondies faisant en sorte que l’on est étonnés d’en apprendre encore autant sur celle que l’on croyait connaître par cœur.

« Céline et René ont constamment marché sur le fil acrobatique de l’art et du marketing, visant toujours plus haut pour la voix de diamant à qui rien n’est impossible », illustre l’auteur Valentin Grimaud. C'est un mariage art et marketing qui a mené à plus de 230 millions d’albums vendus et au succès planétaire que l’on connait.

Les premières transformations

Outre les transformations physiques que l’on savait déjà sur ses cheveux et sa dentition, c’est la chanteuse Anne-René, l’ex-femme de René qui aurait apporté beaucoup sur son style vestimentaire et son maquillage pour ensuite l’envoyer à Paris rencontrée Tosca Marmor, professeure de chant lyrique intransigeante qui, apparemment, apprend aux chanteurs sans âme à développer leurs émotions. Nous sommes en 1982 et Céline a peu de vécu, surtout en amour. Tosca la fera grandir au prisme de ses chansons soigneusement choisies. À force de travail, on lui apprendra à faire ressortir les syllabes, à atténuer la nasalité de ses voyelles tout en aiguisant son regard sur le monde. Ce fut son premier apprentissage sérieux pour celle qui jusque là s'amusait à imiter des chanteuses (telles Whitney Houston), qui chantaient des paroles écrites en anglais qu’elle ne comprenait pas. De ses débuts modestes, elle est passée de la quête mélodique à l'interprétation. Mais le travail ne s’est pas à arrêté là.

À la lecture de ce livre, on comprend à quel point Céline a travaillé dur tout au long des décennies. Après Tosca, ils ont été nombreux à peaufiner le style, l’image et la voix de Céline lui permettant de devenir un phénomène mondial.

Même les paroliers minutieusement choisis, dont Eddy Marnay, ont poussé Céline à toujours se surpasser, voire se réinventer, à force de discipline et de respect pour ceux qui étaient sur sa route pour la saluer, la voir avancer et témoigner de sa force, son talent et son courage.

Des défis des succès

L’auteur a eu l’idée de prendre chacun de ses albums, une vingtaine, pour en décortiquer les défis pour chacun d’eux. Des albums qui se sont soldés par des succès, même si les styles sont souvent différents les uns des autres, que ce soit pour le marché francophone ou américain, Céline a toujours su s’adapter.

Malgré tous les qualificatifs que l’auteur a été en mesure d’attribuer à Céline en début d’ouvrage en lien avec la mythologie romaine, Valentin Grimaud en vient à la conclusion qu’elle n’est pas une célébrité qui joue à la déesse comme certaines personnalités à la manière de Madonna qui joue la carte de la provocation ou d’autres aux multiples caprices dont la vie est parsemée de drames et de scandales.

Céline n’est rien de tout cela, elle est plutôt celle à qui on peut s’identifier puisqu'elle conserve une note de simplicité avec pour toile de fond son humilité légendaire. Selon l'auteur, elle ne joue jamais à la diva et reste toujours à l’écoute des autres, si bien qu’elle est l’image de la femme aimante que l’on aime comme si elle faisait partie de notre famille.

Chose certaine, après autant d’années flamboyantes, passées au sommet de la gloire à travers ses résidences à Vegas et ses tournées mondiales, l’auteur se questionne à savoir si Céline réalise que son corps a des limites. A-t-elle encore le feu sacré pour mener une carrière comme elle le faisait par le passé depuis la mort de son âme-sœur ? Seul l’avenir nous le dira.

- Valentin Grimaud est également l’auteur de la biographie, Mariah Carey, Casta Diva.

Photo courtoisie Vestale

Céline Dion

Vestale

Valentin Grimaud

Éditions Le mot et le reste

252 pages