Patinage de vitesse: Kim Boutin sereine à son retour en Corée

Victime d’insultes et de menaces de mort sur les réseaux sociaux lors des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, Kim Boutin effectue cette semaine son retour en Corée à l’occasion du championnat mondial de patinage de vitesse courte dont le coup d’envoi sera donné, vendredi à Séoul.

Après avoir croisé le fil d’arrivée en quatrième place lors de la finale du 1500 m, Boutin s’est retrouvée sur la troisième marche du podium quand la Coréenne Choi Min-jeong a été disqualifiée.

Dans un pays où le patinage de vitesse courte piste occupe une place prépondérante sur l’échiquier sportif, la disqualification de la favorite locale avait enflammé les réseaux sociaux et des internautes s’en étaient pris à la patineuse de Sherbrooke.

Certaines déclarations donnaient froid dans le dos. Les médias sociaux de Boutin avaient été fermés et la sécurité avait été augmentée. Moins nombreux, certains Coréens demandaient aussi aux internautes de se calmer et de faire preuve de respect.

« Si je te trouve, tu vas mourir. Tu as gagné une médaille sale. Honte à toi », avait d’ailleurs rédigé un internaute.

Bien préparée pour ce retour en sol coréen, la quadruple médaillée olympique est sereine.

« Je retourne dans un endroit où j’ai vécu des traumas et je suis contente de relever ce défi, a souligné Boutin avant le départ de l’équipe canadienne pour la capitale coréenne. Je retourne en Corée alors que ma santé mentale est adéquate. Ces événements sont derrière moi, mais je travaille en permanence avec ma psychologue sportive. »

Créer de nouveaux souvenirs

Boutin voit ce retour en Corée comme une chance de vivre de beaux moments.

« C’est l’occasion parfaite de créer de nouveaux souvenirs avec la Corée, a-t-elle indiqué. J’ai envie de tourner la page parce que tout ça est derrière moi. »

Tout s’est bien passé pour Boutin l’an dernier aux Jeux Pékin, mais l’ambiance à Séoul sera fort différente.

« L’attention sera très différente en Corée, a-t-elle expliqué. Il y a plus d’amateurs et les partisans sont plus près des athlètes. Dans le passé, j’avais reçu des cadeaux en Corée. Je dois voir les aspects positifs et non négatifs. »

Contrairement aux Pays-Bas où elle a complété sa saison de Coupe du monde le 12 février dans une ambiance survoltée, Boutin et l’équipe canadienne évolueront dans un contexte différent.

« Les partisans sont plus nombreux, mais plus calmes et très respectueux. Ils connaissent le patin et ils sont excités de voir de grands athlètes. »

Objectif 2026

Médaillée d’or pour la première fois de la saison sur 1000 m lors de la dernière Coupe du monde de la saison, Boutin veut bien faire au championnat mondial, mais ses objectifs se portent davantage vers les Jeux olympiques de 2026 à Milan Cortina d’Ampezzo.

« Je suis capable de performer dès cette année, mais j’ai une vision à long terme. Pour les deux premières années avant les Jeux, mon objectif est d’améliorer ma capacité à dépasser. Je ne serai pas à cent pour cent physiquement en Corée parce que mon objectif est d’atteindre mon meilleur niveau en 2026. »

Après un début de saison difficile à Montréal et à Salt Lake City, Boutin a terminé l’année en force.

« C’est cool d’avoir gagné de belles médailles cette année, mais je devrai taper beaucoup plus sur le clou au cours des deux prochaines années. Je veux des médailles en Corée. S’il me manque des outils, il va m’en manquer, mais je vais tout donner. »

L’heure de la revanche pour le relais féminin

Un changement est toujours possible avant le début des Mondiaux, mais le plan est que Kim Boutin patine pour les trois distances individuelles et les deux relais, notamment le 3000 m, où les Canadiennes avaient terminé au pied du podium à Pékin.

Boutin estime que le relais sur 3000 m a beaucoup progressé au cours de la dernière année.

« Nous n’étions pas prêtes pour une médaille à Pékin, a-t-elle mentionné. Nous avons eu besoin de victoires et de défaites, et nous sommes maintenant vraiment fortes. Je sens que nous sommes rendues ailleurs. »

Le relais féminin est monté sur le podium à chaque étape de la Coupe du monde cette saison.

« Il y avait de l’amertume après l’échec à Pékin et les filles ne veulent plus que ça arrive, a souligné l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne, Sébastien Cros. Elles se sont entraînées pour aller gagner. Il y a une différence entre apprendre à gagner et éviter de perdre. »

Cros aime ce qu’il voit

Sur le plan individuel, Cros a bien aimé l’attitude de Boutin quand elle a signé la victoire au 1000 m à Dordrecht lors de la dernière Coupe du monde de la saison.

« Elle aurait pu demeurer en deuxième place, mais elle a tenté un dépassement risqué pour tenter de gagner au lieu de protéger sa position, a-t-il raconté. Ça démontre qu’elle est dans un bon état d’esprit. Ce genre de performance amène de la confiance. »

Vice-championne du monde en 2021, Courtney Sarault est de retour au sommet de son art.

« Courtney est même plus forte qu’en 2021, a affirmé Cros. Les Asiatiques étaient absentes en 2021 et le calibre est maintenant plus relevé. Courtney est beaucoup plus constante et elle gagne des courses. Elle fait les courses pour gagner et non pas pour récolter une médaille. »

Rikki Doak, Renée Steenge et Claudia Gagnon complètent l’équipe féminine. L’olympienne Danaé Blais n’a pas été retenue pour les Mondiaux.

Minimum quatre médailles

Le triple médaillé olympique Steven Dubois et Pascal Dion représentent les principales cartes chez les hommes, en plus du relais canadien sur 5000 m qui a remporté l’or aux Olympiques de Pékin.

« Pascal est notre patineur le plus constant sur 1000 m depuis deux ans, et j’espère que ça va aboutir au Mondial, a mentionné Cros, qui vise une récolte de quatre à cinq médailles pour le groupe. Quant à Steven, il comprend un peu mieux comment il doit courir le 1000 m. Il n’a pas la même constance que Pascal, mais ce sont deux prétendants au podium. »