Ratés à la SAAQ: 90 jours de plus pour renouveler son permis

Les citoyens qui doivent renouveler leur permis de conduire bientôt bénéficieront d’un sursis de 90 jours, a annoncé la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, qui espère que cette mesure permettra d’apaiser la crise qui secoue actuellement la SAAQ.

Pour éviter que les Québécois continuent de payer les frais de la transition difficile des services de la SAAQ vers la plateforme numérique SAAQclic, le gouvernement Legault a décidé d’accorder un sursis aux clients de la société d’État susceptibles d’être affectés directement par la crise.

Les citoyens dont le permis de conduire arrive à échéance entre le 9 mars et le 1er juin 2023 auront donc 90 jours de plus, à partir de leur date d’anniversaire, pour payer leur renouvellement.

De plus, la période de validité des certificats d’immatriculation temporaires émis entre le 9 mars et le 8 avril passera de 10 à 60 jours.

Et à partir de jeudi, la validité des permis de conduire étrangers sera maintenue jusqu’au 29 août, dans le but de donner plus de temps à leurs titulaires pour présenter une demande de permis au Québec.

Alors qu’elle vient tout juste d’écourter sa mission en Europe pour revenir s’occuper du tumulte actuel à la SAAQ, Geneviève Guilbault a demandé que ces mesures soient mises en place pour faciliter la vie à ceux qui pourraient «avoir de la difficulté à obtenir les services nécessaires pour régulariser leur situation».

«Seuls les citoyens visés bénéficieront de ces mesures exceptionnelles», a-t-elle précisé dans un communiqué de presse.

Vendredi dernier, le premier ministre François Legault a souligné qu’il n’était «pas du tout satisfait de ce qui se passe à la SAAQ».

Deux jours plus tard, la société d’État a pris la décision de réaffecter 150 employés à l’accueil des clients et à l’aide à l’inscription en ligne. Les heures d’ouverture dans les succursales où l’achalandage est plus important ont également été prolongées, et des bornes numériques ont été ajoutées à certains endroits.

Le gouvernement espère que ces mesures feront diminuer l’achalandage dans les bureaux de la société, qui débordent depuis près de trois semaines.