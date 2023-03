Ratés à la SAAQ: sous le soleil de Punta Cana pendant la crise

La SAAQ a accordé des vacances à une employée occupant un poste clé en pleine transition des services vers son portail numérique. Alors que les Québécois subissent la crise, la directrice générale des communications et des relations publiques se la coule douce sous le soleil de Punta Cana.

«Notifications de bureau désactivées, bagages bouclés, enregistrement terminé : Punta Cana, on arrive», a-t-elle écrit sur sa page Facebook personnelle le 2 mars dernier.

Pendant ce temps, des citoyens en colère sont contraints de faire la file pendant de longues heures devant les bureaux de la SAAQ, car ils sont incapables d’avoir accès à des services via le nouveau portail SAAQclic. Le premier ministre François Legault a lui-même reconnu vendredi dernier que la situation est «inacceptable».

Pourquoi des vacances ont-elles pu être accordées à des membres de la direction de la société d’État, alors que la situation est aussi critique et commande une communication constante pour informer les citoyens?

«Tout ne repose pas sur une seule personne, a répondu par courriel Anne Marie Dussault Turcotte, porte-parole de la SAAQ. Toutes les vacances prises dans le cadre de la semaine de relâche et prévues depuis longtemps, peu importe les personnes, ont été autorisées.»

«On s’assure d’avoir les bonnes personnes pour assurer l’intérim des gens en vacances et les équipes sont au travail pour effectuer l’ensemble des tâches», a-t-elle ajouté.

Guilbault écourte une mission

Le tumulte et les longues files d’attente ont d’ailleurs forcé la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, à devancer son retour de voyage d’Europe pour venir mettre l’épaule à la roue.

Depuis le 1er mars, la vice-première ministre était sur le Vieux Continent pour se documenter sur les mécanismes de financement en transport collectif. Après avoir visité le métro de Paris, elle devait également se rendre à Londres et à Stockholm puis revenir au pays en milieu de semaine.

Elle a toutefois préféré écourter son voyage, alors que la SAAQ est durement secouée par cette crise de service à la clientèle. La ministre est arrivée au Québec mardi, peu après 16h.

En juin dernier, Mme Guilbault s’était montrée intransigeante à l’endroit du gouvernement fédéral pendant la crise des passeports. «La moitié de nos impôts va au gouvernement fédéral. Donc ce n’est pas normal que les services soient aussi dysfonctionnels», avait-elle alors déclaré.

Dimanche, la SAAQ a annoncé que 150 employés seraient réaffectés à l’accueil des clients et à l’aide à l’inscription en ligne, et des heures d’ouverture plus longues pour essayer de palier la demande. Un retour à la normale est envisagé en avril.