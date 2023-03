Redonnons aux Québécois des logements abordables!

Récemment, en réponse à mes questions, François Legault a fini par admettre ce que tout le monde savait. Quatre ans après son arrivée au pouvoir, la CAQ a construit à peine plus de 5000 logements sociaux, le tiers de ce qu’elle avait promis en 2018. Le premier ministre a trouvé une solution originale pour qu’un tel échec ne se répète plus: son gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'il ne construirait plus aucun logement social au Québec.

La fin du programme AccèsLogis annoncé dans les derniers jours par la ministre de l'Habitation n’a en effet rien d’un brassage d’organigramme: c'est la privatisation totale de la construction de logements. Des promoteurs privés vont recevoir des subventions pour construire des logements « abordables »... avec date d’expiration. Après une période aussi courte que 15 ans, les promoteurs qui acceptent de construire des logements bon marché pourront les récupérer et les remettre sur le marché, au prix du marché.

Bref, on paie aujourd'hui pour des logements qui seront inabordables demain. C’est la recette des PPP de Jean Charest appliquée au logement: socialiser les coûts, privatiser les profits.

Augmentations continuelles

Nous n’avons pas les moyens de répéter les erreurs du passé. Le Québec traverse actuellement la pire vague d’augmentation des loyers en 30 ans. Selon une étude de l'Université McMaster, dans les cinq dernières années seulement, 116 000 logements abordables ont disparu au Québec, dont 90 000 seulement à Montréal. C'est plus que dans n'importe quelle province canadienne. Et on n’a encore rien vu: Desjardins prévoit une augmentation des loyers de 10% pour 2023.

Entre les maisons pas achetables et les loyers qui explosent, la classe moyenne est prise dans un cercle vicieux. Ma génération en sait quelque chose: c'est difficile d'accéder à la propriété quand il faut payer 1700$ par mois pour un loyer à Montréal, c'est difficile de déménager quand le loyer augmente en pleine visite d'un appartement, comme c'est arrivé récemment à un jeune enseignant dans Hochelaga-Maisonneuve.

Les dizaines de milliers de personnes à faible revenu qui ont désespérément besoin d'un logement social vivent une situation encore plus grave. Combien sont à un avis d'éviction de se retrouver à la rue?

Il faut vivre sur une autre planète pour affirmer, comme le premier ministre en plein Salon bleu, que « s'il y a quelqu'un au Québec qui a aidé les locataires, c'est le gouvernement de la CAQ! »

Logements sociaux

Dans le vrai monde, le gouvernement Legault ne se contente pas d'abandonner le logement social, il laisse pourrir 26 000 HLM vétustes ou insalubres, un record. Dans le vrai monde, la CAQ a voté deux fois avec le Parti libéral pour sauver la fameuse section F du bail, qui légalise des augmentations de loyer complètement ridicules. Aider? Allez voir si ça aide la mère monoparentale qui s'est fait augmenter de 327$ par mois à Beauharnois l'an passé!

Quand nos gouvernements échouent à garantir le droit au logement, des vies se brisent. Des familles s’entassent dans des logements insalubres. Des jeunes font le deuil de l’accès à la propriété. Des aînés sont jetés à la rue par des spéculateurs sans scrupules. Des travailleurs quittent la classe moyenne et tombent dans la pauvreté. Au lieu de se féliciter d'un bilan imaginaire, le premier ministre ferait bien d'écouter les inquiétudes des municipalités sur la fin d'AccèsLogis. Dans son budget du 21 mars, il doit faire marche arrière et refinancer le programme.

Le logement social et communautaire est un héritage précieux qui a longtemps permis au Québec de conserver des loyers relativement abordables. C'est un investissement infiniment rentable pour la société québécoise.

M. Legault, quel héritage voulez-vous laisser?

Gabriel Nadeau-Dubois, Porte-parole de Québec solidaire