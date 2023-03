Résultats financiers: Loto-Québec affiche sa meilleure performance depuis plus de 15 ans

Loto-Québec a affiché mardi des résultats financiers «exceptionnels» et dit avoir réalisé sa «meilleure performance des 17 dernières années».

Le résultat net consolidé de la société d’État a atteint 1,2 milliard $ pour le troisième trimestre de 2022-2023, tandis que les produits se sont chiffrés à 2,25 milliards $.

Ces résultats «surpassent ceux d’avant la pandémie, en 2019-2020», selon le président et chef de la direction de Loto-Québec, Jean-François Bergeron.

Les hausses respectives sont de 295,8 millions $ (+32,6 %) et 521,9 millions $ (+30,7 %) comparativement à la même période de l’année précédente.

Il s’agit de «la meilleure performance de Loto-Québec depuis l’entrée en vigueur de la loi antitabac [de 2008], qui avait grandement impacté l’achalandage dans les établissements de jeux», a précisé la société d’État dans ses résultats financiers publiés mardi.

Les produits du secteur des loteries totalisent 255,9 millions $, en hausse de 14 % par rapport au même trimestre du dernier exercice.

«Cet écart est en grande partie attribuable au Lotto Max, qui a offert plus de gros lots de 50 millions $ ou plus (dont huit gros lots de 70 millions $) et plus de Maxmillions qu’au troisième trimestre de 2021-2022», a-t-il été précisé.

«Dans les prochains mois, nous déploierons graduellement notre nouvelle image, qui témoigne de l’évolution de Loto-Québec», a également annoncé M. Bergeron, sans donner plus de détails.