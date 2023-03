Soirée-Bénéfice Avant-Première du Salon International de l’auto de Québec: une soirée glamour pour les amateurs de bolides

La 18e Soirée-Bénéfice Avant-Première du Salon International de l’auto de Québec a eu lieu le lundi 6 mars à ExpoCité. Cet événement prestigieux a permis de récolter 155 000$ pour la Fondation Mobilis, qui vise à améliorer la qualité de vie de personnes à mobilité réduite.

Des dizaines de convives ont alors pu admirer les véhicules présentés au 40e Salon de l'auto de Québec, dont plusieurs à faire rêver, avant l'ouverture officielle de l'événement. Bouchées, rafraîchissements et animation étaient aussi au programme lors de cette chic soirée.

La Corporation Mobilis des concessionnaires automobiles de la grande région de Québec est un organisme à but non lucratif qui regroupe plus de 145 concessionnaires automobiles et de camions lourds. Le Salon International de l’auto de Québec est par ailleurs une réalisation de cet organisme.

La Fondation Mobilis redonne quant à elle «chaque année dans la communauté afin de soulager les conditions des personnes à mobilité réduite en leur fournissant des services de santé et des équipements spécialisés», peut-on lire sur son site web.

Le Salon International de l’auto de Québec a lieu au Centre de foires d'ExpoCité du 7 au 12 mars.

Julie Rhéaume, collaboration spéciale

