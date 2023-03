Sous enquête pour des menaces alléguées, Marie-Louise Tardif se retire du caucus de la CAQ

À la suite d’une rencontre avec le whip du gouvernement, la députée Marie-Louise Tardif a décidé de se retirer du caucus de la CAQ en raison d’allégations criminelles qui pèsent contre elle.

La députée de Laviolette–Saint-Maurice qui fait l’objet d’une enquête pour des menaces alléguées se retire de la CAQ le temps de faire la lumière sur ces allégations.

De retour d’un voyage personnel, la députée a rencontré le whip du gouvernement, Éric Lefebvre, afin de lui expliquer sa version des faits.

Après la discussion, l’élue a décidé de se retirer.

«Pour éviter d’être une distraction pour mes collègues, j’ai choisi de me retirer du caucus de la CAQ le temps de faire la lumière sur les événements. Je tiens à rassurer les citoyens de ma circonscription que mon équipe et moi restons au travail pour faire avancer les dossiers. Celles et ceux qui me connaissent savent à quel point j’ai à cœur mon travail et l’intérêt des gens de notre région», a indiqué Marie-Louise Tardif dans une déclaration écrite.

Allégations

Cette dernière fait l’objet d’une enquête policière après avoir présumément menacé et intimidé, devant le tribunal, une ancienne employée venue témoigner dans le cadre d’une poursuite.

Son ancien directeur de bureau de comté, Marc Leopold Fortin, réclame 15 000 $ aux petites créances à Mme Tardif à la suite de son congédiement qu’il qualifie d’injustifié.

Selon Le Nouvelliste, Mme Tardif aurait affirmé à une ancienne employée venue témoigner dans le cadre du procès qu’elle allait maintenant «embarquer sur ton cas.» La division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec à Trois-Rivières a ouvert une enquête.

Duhaime est observateur

Lundi, le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, a admis qu’il aimerait bien rencontrer la députée Marie-Louise Tardif si elle était exclue du caucus.

Ainsi, M. Duhaime continue de faire du maraudage auprès de nombreux élus de la CAQ. Le chef conservateur qui n’a pas réussi à faire élire de députés en octobre dernier souhaite toujours faire son entrée à l’Assemblée nationale.

Le chef a une nouvelle cible dans sa mire : Marie-Louise Tardif.

«La rumeur est vraie. Je ne m’en cache pas (...) Ce n’est pas un secret. Je suis en maraudage et je parle à plusieurs députés de la CAQ», a confirmé au téléphone lundi M. Duhaime.

Malgré son retrait, M. Duhaime ne compte pas la rencontrer «à court terme.»

- Avec la collaboration de Gabriel Côté