Un chef au parcours extraordinaire

Directeur culinaire au Château Frontenac depuis 2016, Frédéric Cyr a baigné tout jeune dans un univers propice au dépassement de soi, où « gastronomie » rimait avec passion et rencontres de personnes extraordinaires.

Si Frédéric Cyr évoluait dans l’industrie du cinéma, « [il] serai[t] le producteur du show, qui voit à ce que les équipes et les produits soient là, et qui s’assure que les gens ont tout le support nécessaire, sur tous les plans ».

Au départ, cette grande entrevue devait avoir lieu en mars 2020. C’était sans savoir qu’une pandémie allait frapper et que la planète serait mise sur pause.

Frédéric Cyr était alors aux Philippines, pays qu’il affectionne particulièrement et où, en tant que chef au Radisson Blu en 2014, il a littéralement acquis le statut de vedette. Il a pu être hébergé par un ami, là-bas, le temps de trouver des billets pour rentrer au Canada. Ce n’était que partie remise...

Nous y voici donc attablés dans ce qui fut pendant longtemps le bureau de l’ancien premier ministre Maurice Duplessis, au Fairmont Le Château Frontenac.

Les murs de cette pièce sont bordés par des bibliothèques pleines de livres anciens et de grandes fenêtres donnent sur le Vieux-Québec. Le décor est tout désigné pour le voyage dans le temps qu’on s’apprête à faire, pour revisiter l’enfance très spéciale qu’il a vécue.

Auprès d’un grand

Cadet d’une famille de cinq enfants, Frédéric Cyr est né et a grandi à Montmagny. Son père, Renaud Cyr, y a opéré pendant près de 20 ans le Manoir des Érables, auberge classée Relais et Châteaux où se succèdent de grandes personnalités québécoises, des artistes, des politiciens, des personnes engagées comme Pauline Julien et Gérald Godin.

Considéré comme un pionnier dans l’utilisation des produits locaux québécois, ce grand chef a su laisser sa marque et un prix porte son nom.

Leurs parents leur ont transmis, souligne Frédéric Cyr, une force de caractère inébranlable, une profondeur et une conviction dans le travail.

« J’ai été élevé par des gens qui avaient une quête : il fallait savoir pourquoi on faisait les choses », raconte le chef. Il a aussi été élevé par un village, souligne-t-il, parce que tout le monde se connaissait.

Encore aujourd’hui, lorsqu’il retourne dans son patelin, Frédéric Cyr sent que les gens sont fiers. « Pour les gens, devenir le chef du Château Frontenac, c’est une grande position et c’est peut-être dû à Jean Soulard aussi, car il a été tellement un grand caractère dans notre ville [...], qui est facile d’accès. C’était un ami de mon père. »

Photo Stevens LeBlanc

Un déclic avec Riopelle

Plus jeune, Frédéric Cyr a été tenté par le théâtre et la communication. Il est entré au Conservatoire Lassalle. « J’étais jeune, j’avais beaucoup d’énergie, de grands rêves, j’aimais le théâtre et l’art », raconte-t-il.

À 20 ans, de passage à Montmagny, il discute de son avenir avec le grand peintre Jean-Paul Riopelle, un ami de la famille, qui partage régulièrement sa table.

Frédéric Cyr l’a compris plus tard, mais cette discussion s’est avérée le déclic qui l’a mené à suivre son destin. « Je le revois encore, on était en train de traverser le champ, entre l’île aux Grues et l’île aux Oies, il avait de grandes chaussures, en avant de moi », se souvient-il.

Le peintre lui a parlé de passions, et l’a amené à s’interroger sur ce qui le réveillait la nuit, ce qui l’animait au plus profond de lui. Il a réalisé que c’était la cuisine.

Frédéric Cyr complète donc sa formation en cuisine à Montréal, puis se fait renverser par une voiture qui le laisse dans le coma pendant quelques semaines. À son réveil, il entreprend une longue réadaptation qui lui laisse beaucoup de temps avec ses amis qui le soutiennent, et surtout son père.

Un père qui est décédé beaucoup trop tôt, à 68 ans, alors que Frédéric Cyr sort à peine de l’école.

« Mon père, c’était mon meilleur ami, on était vraiment proches, glisse-t-il, ému. La mort de quelqu’un, c’est un peu comme perdre le numéro de téléphone d’un ami, de quelqu’un que tu as aimé côtoyer, mais que tu ne pourras plus jamais côtoyer ».

Rester simple

Remis sur pied, Frédéric Cyr effectue des stages avec Daniel Vézina, au Laurie Raphaël, duquel il a beaucoup appris. Il travaille ensuite comme sous-chef dans des établissements réputés, notamment auprès de Thomas Henkelmann, dans le Connecticut.

Puis, avant de s’installer aux Philippines, en 2014, Frédéric Cyr a travaillé comme chef sur des navires de croisière de luxe. « J’ai vu beaucoup d’endroits extraordinaires et plusieurs où je veux retourner », relate celui qui voyage beaucoup pour le travail.

En quête de nouveaux défis, il a été attiré par les hôtels, à cause de son père, constate-t-il. Bon communicateur, il a aussi participé à plusieurs émissions de télévision.

Au Château Frontenac, qui l’a recruté il y a sept ans – un grand honneur, dit-il –, il voit chaque année à la bonne marche des 800 000 repas qui sont servis dans le célèbre établissement, véritable carte de visite pour Québec.

« Ça ne laisse personne indifférent, le Château Frontenac, souligne-t-il. C’est pour ça qu’il faut rester simple, sinon tu joues à quelque chose qui ne t’arrivera pas. Le Château est plus grand que toi, c’est pour ça. »