Un premier extrait disco-pop du nouvel album à venir de Fanny Bloom

Fanny Bloom lancera un premier album de chansons originales en 5 ans. L’auteure-compositrice-interprète dévoile aujourd’hui le premier extrait de cet album qui sera lancé l’automne prochain.

Le diagnostic d’un syndrome génétique demandant des suivis médicaux rapprochés, la disparition de son ami-chanteur Karim Ouellet, les aléas de la pandémie, un grand épuisement vécu à la fin d’une longue tournée et un nouveau petit bébé : la vie de Fanny Bloom a complètement changé au fil des dernières années.

Ce sont les émotions vécues à travers ce tourbillon de transitions que l’artiste a eu envie d’aborder sur son prochain album qui sera lancé plus tard cette année, et dont le premier extrait - écrit et réalisé avec Étienne Dupuis-Cloutier - est lancé aujourd’hui.

« Tout cela a changé ma vie, mon regard sur celle-ci et est venu teinter mon album, explique celle qui offrira son premier disque de pièces originales depuis « Liqueur », paru en 2018. C’est un mélange d’affaires qui m’a énormément fragilisé dans mes racines profondes et un lieu où j’apprends à reprendre le contrôle tout en étant dans le lâcher-prise. »

Ce premier extrait disco-pop présente l’une des directions prises dans ce nouvel album. « Mais ça ne sera pas que cela », assure celle qui a connu un beau succès avec le balado célébrant les 20 ans de l’album Rêver mieux de Daniel Bélanger et le mini-album de reprises, « Rêve encore » en 2020.

« Mes chansons viennent en grappe de « vibe » (*d’atmosphère), poursuit-elle. Celle-ci avait une « vibe » le fun pour le printemps. Les autres vont vers d’autres directions musicales. »

Moins d’électro, plus d’instruments

Fanny Bloom a beaucoup fait dans l’électro par le passé. Elle promet ici un album de dix chansons faisant la part belle aux musiciens et à leurs instruments. Il est le fruit d’un an et demi d’un travail qui a commencé, étrangement, presqu’au même moment où elle apprenait le décès de son ami Karim.

L’artiste qui se dit fière de chaque seconde de ce nouvel album qu’elle a mis à sa main en prenant, notamment, le contrôle de la réalisation avec son acolyte-amoureux, Thomas Hébert.

« J’ai pris mon temps, dit-elle. La musique parle beaucoup. On est moins chargé en texte. Je suis allée puiser en moi pour voir ce qui restait et quand la bête a commencé à se dessiner, j’ai pris le taureau par les cornes. »