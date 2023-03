Un vol d’Air Canada l’a échappé belle en Floride

Un appareil d’Air Canada Rouge a échappé de peu à une véritable catastrophe en Floride, en février, lorsque son pilote a été autorisé à s’avancer sur une piste où s’apprêtait à se poser un appareil d’American Airlines.

• À lire aussi: EN VIDÉO | Un passager tente d'ouvrir la porte d'un avion en plein vol

• À lire aussi: [EN VIDÉO] Un vent de panique parcourt les passagers d’un avion qui atterrit d’urgence

• À lire aussi: Un passager d'un avion privé meurt après de fortes turbulences

Le Conseil national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board) a dévoilé, lundi, qu’il enquête sur un incident survenu le 16 février dernier à l’aéroport international Sarasota Bradenton, au sud de la baie de Tampa.

L’événement s’est produit «lorsqu’un avion A321 d’Air Canada Rouge a été autorisé à décoller sur la piste 14, tandis qu’un Boeing 737 d’American Airlines était autorisé à atterrir sur la même piste», a expliqué l’agence américaine sur son fil Twitter.

L’équipage du Boeing a, heureusement, eu le réflexe d’avorter sa séquence d’atterrissage.

L’agence américaine a précisé, dans une déclaration envoyée à CTV News, que les deux avions étaient à un peu moins d’un kilomètre lorsque les pilotes d’American Airlines ont pris conscience de la catastrophe à venir.

Le Airbus 321 est un avion qui peut emporter environ 185 passagers, tandis que le Boeing 737 peut emporter, plus ou moins, entre 100 et 200 passagers, selon la version de l’appareil et son agencement.

D’autres catastrophes similaires ont aussi été évitées de peu ces derniers temps dans les aéroports américains. Le dernier en date est survenu la semaine dernière à Boston lorsqu’un appareil a traversé une piste d’atterrissage par erreur, coupant la voie à un avion de JetBlue en phase finale d’approche pour atterrir.