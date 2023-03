Vision de la Capitale-Nationale: le ministre Jonatan Julien insiste sur l’enjeu de la main-d’œuvre

La lutte contre la pénurie de main-d’œuvre est au cœur de la vision de la Capitale-Nationale présentée mardi midi par le ministre responsable de la région, Jonatan Julien, devant un parterre de gens d’affaires.

Le mot «collaboration» est revenu à plusieurs reprises dans la bouche du ministre Julien durant un dîner-conférence de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Une annonce commune doit d’ailleurs avoir lieu jeudi. Elle réunira les maires Marchand et Lehouillier ainsi que les ministres Jonatan Julien et Bernard Drainville. «Ce sera une belle annonce», a glissé Bruno Marchand, en entretenant un certain mystère.

Stages rémunérés

Pour atteindre son objectif de doubler le nombre d’immigrants dans la région au cours des cinq prochaines années, le ministre Julien a annoncé un nouveau projet-pilote qui sera mené avec l’Université Laval.

Des stages rémunérés pour des étudiants étrangers à la maîtrise seront offerts. Il s’agit d’un investissement de 408 000$, sur trois ans, dans les domaines où la région connaît un manque criant de ressources comme les technologies de l’information, les finances ou la santé.

Aussi, et comme le révélait Le Journal dans son édition de mardi, le ministre Julien veut que la Capitale-Nationale vive une «effervescence culturelle accrue» en accueillant des événements à longueur d’année.

Cet énoncé a été accueilli de façon fort enthousiaste par le maire Marchand. D’après lui, il est important d’attirer les visiteurs durant les moments creux de l’année, comme le début de l’automne.

«Il y a des moments de l’année où si on amène plus de touristes, on est à saturation. Rajouter des touristes au début juillet, il n’y a pas une grande plus-value. On est complets, a-t-il illustré. Maintenant, si on peut les rajouter à d’autres moments de l’année, à travers d’autres événements, on est tout à fait ouverts.»

Dans son allocution, le ministre Julien a par ailleurs insisté sur l’importance du volet «qualité de vie» pour les citoyens. Selon lui, cela se traduit par le soutien aux grands projets de mobilité (le tramway et le 3e lien notamment), mais aussi par la réalisation de la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain.

«On s’est engagé à poursuivre avec la phase 4 (...) justement pour qu’elle chemine jusqu’au parc de la Chute-Montmorency. On va le faire. On y travaille, on avance», a-t-il assuré. Le maire Marchand n’a pas manqué de saluer cet engagement.

La place des femmes

Interrogés par ailleurs sur la place des femmes dans les postes de responsabilité dans la région de la Capitale-Nationale, le ministre Julien et le maire Marchand ont reconnu qu’il reste beaucoup de travail à faire. «On doit mettre plus d’efforts pour y arriver, a convenu Jonatan Julien. Franchement quand on regarde le portrait, définitivement, il n’y a pas assez de femmes (...) Le portrait n’est pas correct.»

Aux yeux de Bruno Marchand, «ça commence par une conscientisation. Ça, ça va assez bien. (Après) Il faut poser des gestes concerts (...) Il faut aller vers des CA paritaires».

Ce qu’ils ont dit

«Quand il (Jonatan Julien) nomme la collaboration, il est sincère. Derrière les portes closes, c’est ce qu’on sent, c’est ce qu’il démontre, c ’est ce qu’il fait. Puis, ça va relativement bien parce qu’il va directement dans ce sens-là.»

– Bruno Marchand, maire de Québec

«La pénurie de main-d’œuvre est le problème numéro un. Dans ma Ville, j’ai actuellement 63 postes à combler et on a de la difficulté à les combler dans certains secteurs : ingénierie, informatique, urbanise, etc.»

– Gilles Lehouillier, maire de Lévis

«C’est très positif. Nous, on est contents. Autant sur les objectifs en matière d’immigration que cette idée de réinvestir dans les grands événements (...) C’est très rafraichissant comme intervention. On sent qu’il y a un nouveau leadership.»

– Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord