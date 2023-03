BOIVIN, Louis-Aimé



À l'hôpital Laval, le 28 février 2023, est décédé à l'âge de 77 ans, monsieur Louis-Aimé Boivin, fils de feu dame Anastasie Daigle et de feu monsieur Octave Boivin. Il demeurait à Val-Bélair. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront inhumées au cimetière de St-Gérard de Majella, Val-Bélair à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère; Huguette, Claudette (Peter Chiasson), feu Jacques (Monique Viel), Roger (Tena Van-Vliet), Colette (Noël Bédard), ses filleuls; Luc Falardeau, André Bédard, Yoan Falardeau, son grand ami Richard Savard ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis.es. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Laval ainsi que Mme Karine Lamonde du CLSC Jacques-Cartier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don L'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, (Québec) H1N 1C1, tél. : (514) 287 7400 ou sans frais| 1 800 295-8111, télécopieur. : (514) 287-1978, courriel: info@pq.poumon.ca, site Internet : www. poumonquebec.ca, Fondation de l'IUCPQ (hôpital Laval), 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, télécopieur : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca