Accord entre le Panama et un groupe canadien pour rouvrir la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale

L e Panama et le groupe minier canadien First Quantum Minerals ont annoncé mercredi, dans un communiqué commun, être parvenus à un accord permettant la réouverture de la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale.

Les activités de la mine étaient suspendues depuis près de trois mois en raison d'un différend entre les autorités panaméennes et le groupe canadien sur les impôts et les royalties que devait verser First Quantum Minerals.

«Le gouvernement de Panama et Minera Panama S.A., filiale locale de First Quantum Minerals, ont le plaisir d'annoncer qu'ils se sont mis d'accord sur le texte final du (nouveau) contrat de concession qui régira à long terme les activités du Projet Cuivre Panama», sur la côte caraïbe du pays, selon le communiqué commun.

Le nouveau contrat, pour 20 ans renouvelables, prévoit le versement d'un «minimum» de 375 millions de dollars par an, soit «environ dix fois plus» que la somme prévue dans le contrat antérieur datant de 1997, est-il précisé dans le communiqué.

La fermeture de la mine aurait signifié la perte de 8.000 emplois directs et chez les sous-traitants. Des travailleurs dont les emplois étaient menacés avaient manifesté à plusieurs reprises dans la capitale panaméenne.

Cette gigantesque mine à ciel ouvert, située à 240 km de la ville de Panama, génère 4% du PIB et 75% des revenus à l'exportation du pays.

Dans le cadre du différend qui opposait les deux parties, le gouvernement du président panaméen Laurentino Cortizo avait ordonné le 15 décembre la suspension des activités de la mine ainsi que, le 3 février, la fermeture de son port.