Après trois ans d'absence: le Défilé de la Saint-Patrick de retour à Québec

C’est un moment que les Irlandais de souche et de cœur attendent depuis trois ans : interrompu en raison de la pandémie, le Défilé de la Saint-Patrick sera finalement de retour dans les rues de Québec, le samedi 25 mars.

La nouvelle a été confirmée mercredi par voie de communiqué, dans lequel les organisateurs ont promis «un retour en force».

Il s’agira de la 11e présentation du Défilé, qui aurait dû avoir lieu le 21 mars 2020 avant d’être abruptement déprogrammée lorsque la première vague de COVID-19 a frappé.

Invités de marque

Les groupes de cornemuses et de percussions de New York, Boston et Chicago, ainsi que celui du service des incendies de Toronto, entre autres, renoueront avec la parade de la capitale.

«L’événement se déroule toujours une semaine après la Saint-Patrick du 17 mars pour entre autres compter sur la présence de ces impressionnants groupes d’apparat, en plus d’espérer une température plus clémente», souligne le communiqué.

Plusieurs autres invités habituels sont également de retour, que ce soit le régiment de cornemuses du 78th Fraser Highlanders, des corps de tambours et clairons, des troupes de danse celtique, des fanfares, sans oublier les lévriers irlandais, dont la mascotte Olaf.

À 14h, le cortège empruntera les rues Cartier, Grande-Allée et Saint-Louis pour se rendre au Château Frontenac illuminé pour l’occasion.

Autres activités

Par ailleurs, un ensemble d’activités à saveur irlandaises, en majorité gratuites, auront lieu du 20 au 26 mars avec la participation de plusieurs commerçants, notamment une conférence irlandaise par le metteur en scène Émile Proulx-Cloutier et un rallye pédestre familial dans le Vieux-Québec.

De plus, le groupe québécois de musique celtique Rosheen donnera une prestation (payante) le 17 mars au Théâtre Petit Champlain et une autre (gratuite) après le passage du Défilé le 25 mars à la Place Richard-Garneau.

Le défilé de la Saint-Patrick de Québec réunit en moyenne plus de 1100 participants, selon son site web, en plus d’attirer plusieurs milliers de spectateurs.