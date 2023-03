Canadien: Johnathan Kovacevic et ses coéquipiers souhaitent jouer pour les partisans

Quand il n’y a plus d’enjeu, que les victoires ou les défaites ne veulent plus rien dire, il est facile de repérer les joueurs et les formations qui lèvent le pied et qui ne font qu’acte de présence en attendant que la saison se termine.

Dans le vestiaire du Canadien, on a trop des doigts d’une seule main pour compter ceux qui s’inscrivent dans cette catégorie. Oui, le Tricolore a perdu ses quatre derniers matchs. Toutefois, lors de chacune de ces rencontres, il s’est battu jusqu’au dernier instant.

Mardi soir, par exemple, il s’en est fallu de peu pour que la troupe de Martin St-Louis surprennent les Hurricanes de la Caroline, victorieux dans huit de leurs dix derniers matchs.

« On a fait la promesse qu’on n’allait pas abandonner, qu’on allait pousser jusqu’à la fin», a déclaré Johnathan Kovacevic, mercredi midi, après l’entraînement optionnel de l’équipe.

« On a de la fierté. On veut jouer avec acharnement pour nous, mais on veut aussi le faire pour nos partisans, pour la ville », a ajouté le défenseur.

Il ne faut pas oublier non plus que, au terme de cette campagne à laquelle il reste 18 rencontres, s’en suivra une autre. Vaut mieux commencer à la préparer maintenant si on souhaite franchir quelques étapes de plus l’hiver prochain.

« Continuer de progresser demeure très important, a soutenu Samuel Montembeault. Tous les soirs, les gars travaillent, ils se sacrifient, ils bloquent des lancers. Ça donne de l’énergie. »

Les Rangers en ville

De l’énergie, le Canadien en aura de nouveau besoin jeudi soir lors de la visite des Rangers. Au cours des dernières semaines, les Newyorkais ont fait le plein de munitions en faisant les acquisitions de Vladimir Tarasenko et de Patrick Kane.

Malgré ces renforts, les Rangers traversent un passage à vide avec seulement deux gains à leurs huit derniers matchs. Ce qui n’empêche pas que les joueurs du Tricolore devront avoir des yeux tout le tour de la tête.

« Comme plusieurs équipes dans l’Est, ils se sont montés tout un club!, a lancé Kovacevic. Je ne pense pas que sur le plan des habiletés, on va les battre. Par contre, on peut les battre sur d’autres aspects. En étant plus structuré, en se défendant avec plus d’ardeurs et en étant plus intense sur la rondelle. »

Quant à Montembeault, qui obtiendra le départ, ce sera pour lui une occasion en or de mettre en pratique l’un des principaux aspects sur lesquels Éric Raymond, l’entraîneur des gardiens, et lui ont mis l’emphase cette année.

« Avec Éric, on parle souvent de patience. Demain (jeudi soir), ce sera un élément très important, car les Rangers misent sur des attaquants capables de très bien déplacer la rondelle, a fait valoir l’homme masqué. Et à la pointe, il y a Adam Fox. Il est très bon pour trouver les lignes de tirs. »