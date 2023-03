Charlotte Cardin dans «Unité 9»? Oui, selon ChatGPT

Vous préparez un travail scolaire sur votre artiste québécois favori ? Évitez d’utiliser ChatGPT pour faire vos recherches.

À l’heure où l’utilisation en milieu scolaire de ce nouvel outil d’intelligence artificielle commence à faire débat, Le Journal a fait l’exercice de demandes d’information à ChatGPT sur une personnalité artistique d’ici.

Chaque fois, des faussetés se sont glissées dans ses réponses.

Ainsi, le robot conversationnel affirme qu’en plus de sa carrière musicale, « Charlotte Cardin [...] a joué dans des films et des séries télévisées, notamment dans la série canadienne Unité 9 et dans le film L’été avant la guerre. »

C’est faux, bien entendu. D’ailleurs, quelqu’un connaît l’existence d’un film intitulé L’été avant la guerre ?

Relancée sur la même artiste, mais en anglais, ChaptGPT avance erronément que Charlotte Cardin est aussi apparue au générique du téléroman Nouvelle adresse et du film Les rois mongols.

Xavier Dolan, le musicien

Il est de notoriété publique que Xavier Dolan est un réalisateur primé et un acteur doué, mais un musicien ? C’est ce que soutient ChatGPT, pour qui Dolan est « un artiste de musique populaire au Québec, ayant sorti un album en 2018 intitulé The Death and Life of John F. Donovan. ».

L’œuvre portant ce titre était plutôt un long métrage, pas un album de chansons.

Hubert Lenoir ? Il a joué dans L’heure bleue.

Loud ? Il a remporté le prix Polaris de l’album de l’année hip-hop.

Céline Dion ? Elle a fait une apparition dans La guerre des tuques et a été juge à The Voice, aux États-Unis, en 2020.

Tout cela est faux.

Encore mieux, Denis Villeneuve aurait été sacré réalisateur de l’année, en 2017, au Festival de Cannes, pour Blade Runner 2049.

Or, aussi talentueux soit-il, Villeneuve n’a jamais remporté le moindre prix dans la compétition officielle des longs métrages à Cannes. De toute manière, sa suite du classique de science--fiction des années 1980 n’a même pas été présentée au festival de 2017.

L’expertise humaine

Bizarrement, le robot ChatGPT reconnaît de lui-même ses limites. Voici ce qu’il a ajouté au texte du Journal lorsque nous lui avons soumis cet article pour qu’il le corrige.

« Il est important de souligner que ChatGPT n’est pas toujours fiable et qu’il est préférable de vérifier les informations trouvées avec d’autres sources avant de les utiliser pour un travail scolaire ou pour tout autre usage. En effet, bien que l’intelligence artificielle puisse être très utile pour certaines tâches, elle ne peut pas remplacer l’expertise humaine en matière de recherche et d’analyse. »

Nous voilà avisés et... rassurés.

Comme un beau-frère qui sait tout

« ChatGPT, c’est comme ton beau-frère. Il sait tout, tu l’écoutes poliment, mais après ça, il faut que tu valides tout ce qu’il t’a dit. »

Chargé de cours au département de marketing de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval, Stéphane Hamel a fait parler de lui dans les médias, au cours des derniers jours, parce qu’il a permis à ses étudiants une utilisation balisée de ChatGPT.

Il n’a pas été étonné qu’autant de faussetés ressortent des recherches du Journal et invite à la prudence. Il compare l’outil au caricatural beau-frère qui pense tout savoir.

« Il y a des bouts qui sont vrais et d’autres qui sont absolument faux, mais il l’écrit comme si c’était crédible. C’est dangereux », affirme Stéphane Hamel.

« Au niveau académique, beaucoup l’interdisent parce que ce n’est pas une source fiable. Ça dépend comment on l’utilise. Il faut apprendre à poser les bonnes questions. »

Aide aux artistes

Là où ChatGPT peut être utile, selon l’enseignant, c’est dans l’aide à la créativité. « J’ai fait un test. Je lui ai demandé d’écrire une chanson inspirée de Robert Charlebois. Il m’a sorti quelque chose qui rime avec une thématique québécoise ».

Est-ce que ChatGPT pourrait devenir un allié pour les artistes en panne d’inspiration ? Stéphane Hamel croit que oui, mais que les artistes ne doivent pas y voir une façon de se démarquer facilement de la concurrence.

« Si un artiste veut une chanson qui représente la moyenne de tout l’entraînement de ChatGPT, ça va marcher, mais un vrai bon artiste va utiliser son expertise, son talent et sa créativité pour aller plus loin que ce que l’outil aura donné. C’est là que ça devient intéressant. Ça permet d’être plus efficace dans la partie brouillon, si on veut. »