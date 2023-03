Cinq fonctionnaires pour relancer l’immobilier à Montréal

En pleine crise du logement, l’administration Plante annonce l’embauche de cinq fonctionnaires dans le cadre d’une ultime tentative visant à faire sortir de terre des projets immobiliers qui peinent à se réaliser.

L’embauche de ces nouveaux venus, sortes d’émissaires voués à l’accompagnement des promoteurs au sein de l’appareil municipal, constitue la principale mesure du plan d’action de la «cellule facilitatrice», créée par la Ville il y a déjà deux ans.

Attendu de longue date, ce plan d’action a été présenté à l’industrie par Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de Montréal, à l’occasion d’une conférence de l’Institut du développement urbain (IDU), ce mercredi.

«Nous avons besoin de vous pour augmenter l’offre de logements à Montréal et pour développer des quartiers complets. Et vous avez besoin de nous pour avoir des orientations claires et des processus efficaces, a rappelé M. Rabouin. Cette cellule a été crée pour répondre à vos besoins et pour nous donner les moyens de nos ambitions en matière d’habitation.»

80 projets priorisés

Quatre arrondissements ont été ciblés pour profiter d’un projet pilote permettant l’embauche de nouvelles «ressources», disposant de «pouvoirs décisionnels». Ces arrondissements sont Ville-Marie, Rosemont-Petite-Patrie, le Sud-Ouest et Lasalle.

L’arrondissement Côte-des-Neiges -Notre-Dame-de-Grâce (CDN/NDG) ne fait pas partie du projet pilote à proprement parlé, même si le secteur de l’ancien hippodrome Blue Bonnets, qu’on souhaite voir développer, fera l’objet d’une attention toute particulière, nous a indiqué Luc Rabouin.

On se souviendra que le dernier appel d’offres de Montréal pour la vente d’un premier terrain destiné à la construction par le privé de condos abordables sur ce site n’a suscité aucun intérêt des promoteurs. À terme, Montréal voudrait qu’un nouveau quartier d’habitations occupe ce vaste terrain (43 hectares), cédé par Québec en 2017.

Quatre-vingt projets immobiliers similaires, la plupart d’une valeur de plus de 10 M$, ont été identifiés comme faisant partie des projets prioritaires de la Ville. Ces projets, dont la liste est tenue confidentielle, profiteront d’un suivi privilégié par la direction générale de la ville et les arrondissements concernés.

Le plan d’action présenté comprend un total de 23 mesures touchant aussi bien la vision de développement de la Ville, le parcours des projets qui lui sont présentés, que les communications entre les investisseurs, les citoyens et les fonctionnaires.

Luc Rabouin a parlé d’une «culture organisationnelle à changer», afin entre autres que les projets immobiliers soit dorénavant perçus par l’administration comme «un moyen incontournable pour construire des quartiers» et ainsi contribuer «au rayonnement et à la prospérité de la métropole».

Optimisme prudent de l’industrie

Présents pour l’occasion, les représentants de l’industrie immobilière se sont dits satisfaits dans l’ensemble de voir que l’administration Plante tente d’améliorer la situation.

« On ne peut qu’être satisfaits de ce dénouement. Il faut donner la chance au coureur. (...) Cela dit, je demeure optimiste, mais également toujours prudent », a confié le pdg du Groupe immobilier Broccolini, Roger Plamondon.

L’important ajoute-t-il est que la cellule survive et que les actions prioritaires identifiées demeurent d’actualité afin qu’elles finissent par se réaliser.

La pdg de Prével, Laurence Vincent, voit les chose de la même manièrea abondé dans le même sens. «Le plan est très, très bon. Encore faut-il le mettre en action. C’est la suite des choses qui va déterminer de tout. Il faut que tout cela se concrétise, mais la main tendue de la Ville à l’industrie est très positif.»

Les constructeurs espèrent entre autres une accélération des processus d’autorisation, meilleure communication avec l’hôtel de Ville et une plus grande prévisibilité, grâce à des échéanciers clairs.

«On fait face à une crise économique, à une pénurie de logements, à un développement qui est nécessaire... On doit donc travailler ensemble et on ne peut se permettre de passer une autre année ou deux à ne rien faire», a conclu M. Plamondon.