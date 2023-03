Classique mondiale: cinq joueurs sans expérience dans le baseball majeur à surveiller

Si les États-Unis misent sur bon nombre de vedettes, dont Mike Trout, Nolan Arenado, Paul Goldschmidt, Trea Turner et Mookie Betts, le Québécois Édouard Julien est loin d’être le seul à disputer la Classique mondiale sans avoir participé à un match officiel du baseball majeur. Ainsi, plusieurs joueurs, jeunes et moins jeunes, intriguent dans le cadre de cette grande compétition internationale.

• À lire aussi: Édouard Julien a un nouveau mentor: Carlos Correa

Photo Chris Coduto / Getty Images via AFP

Masataka Yoshida (Japon)

Dans le groupe A, le Japon regorge de nombreux joueurs inconnus en Amérique du Nord. Parmi eux, il y a le voltigeur Masataka Yoshida qui, pour la saison 2023, évoluera pour les Red Sox. Âgé de 29 ans, le Japonais a conclu un contrat de cinq ans pour un montant de 90 millions $ avec la formation de Boston, en décembre dernier. Yoshida évoluait auparavant avec les Orix Buffaloes, dans la ville d’Osaka.

Photo Megan Briggs / Getty Images via AFP

Alfredo Despaigne (Cuba)

À 36 ans, le vétéran cubain Alfredo Despaigne a déjà connu passablement de succès lors des tournois de la Classique mondiale de baseball. Il totalise notamment sept circuits, un record de la compétition. En 17 matchs, il a aussi obtenu 24 points produits. Despaigne n’a jamais évolué dans le baseball majeur, mais est bien connu au Japon à titre de vedette avec la formation de Fukuoka.

Photo Kazuhiro Nogi / AFP

Édouard Julien (Canada)

Le jeune Édouard Julien entend prouver qu’il fait partie des espoirs pour évoluer dans le baseball majeur. Déjà, le Québécois de 23 ans a fait parler son bâton en frappant deux circuits dans un match de la Ligue des pamplemousses, le mardi 28 février, avec les Twins du Minnesota. Il voudra poursuivre sur sa lancée après avoir brillé dans la Ligue d’automne de l’Arizona avec les Desert Dogs de Glendale.

Jung-hoo Lee (Corée du Sud)

La Corée du Sud mise aussi sur un joueur particulièrement intrigant, soit Jung-hoo Lee. À 24 ans, le voltigeur a déjà fait sa marque dans la ligue coréenne, avec les Heroes, un club situé à Séoul. En 798 matchs professionnels dans son pays, il maintient une moyenne au bâton de ,342. Même si la puissance au bâton n’est pas principale qualité, il a aussi frappé 36 doubles, 10 triples et 23 circuits en 142 parties, la saison dernière.

Photo Charly Triballeau / AFP

Yoshinobu Yamamoto (Japon)

Le lanceur droitier Yoshinobu Yamamoto évoluera sans doute dans le baseball majeur tôt ou tard. À 24 ans, il présente des statistiques hallucinantes au Japon. En 2021, il a conservé un dossier de 18-5 et une moyenne de points mérités de 1,39 avec les Orix Buffaloes. La saison dernière : une fiche de 15-5 et une moyenne de 1,68. Parmi les artilleurs nippons, Roki Sasaki, encore plus jeune à 21 ans, attire également l'attention.