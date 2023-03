Comment répondre aux attentes de mon copain?

J’en suis à ma troisième séparation en huit ans avec mon copain. Avant j’avais eu quelques relations qui s’étaient toutes terminées en queue de poisson. Rendue à 45 ans, je commence à me demander si je serai un jour assez mature pour mener une vie à deux comme tout le monde, ou bien si je continuerai à essayer sans réussir.

Je ne sais pas trop par quel bout commencer pour vous exposer ma situation. Je viens d’une famille où les tabous n’existaient pas et où la liberté était totale. Mes parents, « hippies années 70 », nous ont élevés, mon frère et moi, en partie dans une commune et en partie dans le couple ouvert qu’ils formaient.

La discipline était absente de notre vie, et tout était permis dans la mesure où on n’empiétait pas sur la liberté des autres. On vivait un peu comme des hillbilly, sans faire véritablement attention à nos affaires et à notre environnement.

Inutile de vous dire combien notre passage à la vie adulte fut ardu parce qu’il nous a fallu apprivoiser des choses de base que la majorité des enfants apprennent d’habitude dans leur famille. Comme manger à heures régulières, faire notre toilette, notre ménage, et apprendre à nous discipliner. Mais on n’a pas eu d’autre choix que de s’y mettre au décès de nos parents, quand nos grands-parents ont pris leur relève.

Mon frère ayant toujours eu plus d’aptitudes que moi à écouter les consignes, a fini par rentrer dans le rang, alors que moi, j’ai toujours résisté, tout en m’améliorant quand même avec le temps. Mais pour ce qui est de la vie en couple, j’ai toujours eu du mal à me soumettre à ce qu’il fallait faire pour la rendre harmonieuse.

Mon bureau comme ma chambre finissent par devenir des bordels auxquels aucun homme ne peut s’habituer. J’ai eu beau essayer toutes les méthodes imaginables et me sentir bien dans ma tête quand tout est rangé, je finis toujours par refoutre le bordel et ça prend des proportions qui rendent impossible la vie à deux avec quelqu’un d’autre. Avez-vous une méthode infaillible à me proposer ? J’aurais tellement envie d’être enfin heureuse.

Hippie dans sa tête

Ce n’est pas d’une méthode de rangement dont vous avez besoin, mais d’une thérapie pour comprendre pourquoi vous êtes incapable de faire une croix sur un passé qui semble vous avoir bousillé l’esprit. C’est dans votre tête qu’il faut d’abord faire le ménage avant d’espérer pouvoir le faire dans certains aspects domestiques de votre vie.