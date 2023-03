Des Québécois parcourront 1700 km sur la calotte glaciaire du Groenland en kiteski

Trois ambitieux aventuriers vont traverser en kiteski un des lieux les plus hostiles pour l’humain, soit la calotte glaciaire du Groenland, afin de documenter les conséquences de la fonte de ce glacier.

Plus de 1700 kilomètres en totale autonomie et poussés par la force des éléments naturels pendant une vingtaine de jours, c’est ce que vivront, en avril prochain, Charles Mony et sa fille, Laura, ainsi que Gregory Lepez, avec le projet Groenland 2023 Village Monde. L’organisme encourage les initiatives pour s’impliquer pour le climat et les régions éloignées.

Voyageurs d’expérience, défenseurs de la cause environnementale et kiteurs professionnels, Charles, Laura et Gregory souhaitent documenter les effets des changements climatiques en direct d’une des deux plus grandes masses et déserts de glace au monde. Présentement, ce sont plus de mille milliards de tonnes de glace de la calotte glaciaire du Groenland qui fondent tous les trois ans.

«La fonte de la calotte glaciaire du Groenland provoquerait une hausse de sept mètres du niveau des océans, souligne Charles Mony, président de Village Monde. La fonte des glaciers a un impact direct sur le climat, sur les courants et les niveaux d’eau [...] cette expédition est pour mettre en évidence l’importance des glaciers, par rapport aux changements climatiques.»

Ultimement, le trio produira un documentaire à présenter dans les écoles et au grand public afin de les sensibiliser à ce phénomène environnemental inquiétant et trouver des solutions pour diminuer l’écoanxiété.

La pandémie a accéléré le projet

La douche, le luxe et la gastronomie seront mis sur pause pour ce périple. Ils se laveront à la lingette, dormiront en tente et mangeront de la nourriture déshydratée. Le tout sera transporté dans trois traîneaux, pour un total d’environ 300 kg de matériel.

L’idée de cette grande aventure a germé au début de l’année 2021. Laura, qui est guide d’expédition en Antarctique, s’est lassée des ralentissements professionnels causés par la pandémie. L’expédition devait, à l’origine, être une aventure père-fille et avoir lieu en Antarctique, le terrain de jeu de Laura. Toutefois, les permis nécessaires au projet étaient plus difficiles à obtenir.

«Je me suis retrouvée bloquée au Québec, sans emploi. On est un peu hyperactifs, on a donc accéléré le processus du projet. Comme l’Antarctique, c’était un peu plus compliqué, on a pensé que c’était plus accessible de faire le projet au Groenland», raconte Laura.

Gregory s’est ajouté à l’équipe par la suite. Il fera l’analyse d’échantillons de neige qu’ils récolteront chaque jour afin de voir le niveau de nanoparticules présent dans une zone où il y a peu d’habitants. Les données serviront au programme de recherche Takuvik, de l’Université Laval.

Le trio s’entraîne depuis deux ans en vue du périple, qui sera documenté notamment sur leur page Facebook.

Les aventuriers :

Charles Mony : 56 ans – Plus de 50 000 miles nautiques parcourus et 7 traversées océaniques à la voile, et 15 ans d’expérience en routage et cartographie océanique

Laura Mony : 29 ans – Guide d’expédition en Antarctique depuis 6 ans. Tour du monde à la voile

Gregory Lepez : 52 ans – Snow Kiteur confirmé et passionné depuis plus de 20 ans – Nombreuses expéditions en alpinisme et parapente en Himalaya, dont un sommet à 6150 mètres

L’aventure

Traversée entre les localités de Kangerlussuaq et Qaanaaq, une distance de 1700 km et une vitesse moyenne de 70 km par jour

Départ : 18 avril – Ils commenceront par la montée de la calotte glaciaire.

Durée optimale de l’expédition : 25 jours (maximum 30 jours)

Budget (incluant la production du documentaire) : 80 000 $

300 kg de matériel à traîner

Nourriture

90 paquets de repas lyophilisés

Fruits séchés et noix : 15,75 kg

Plus de 600 barres nutritives

9 kg de saucisson

9 kg de fromage

Quantité importante de boisson de type Gatorade

22,5 litres de naphta