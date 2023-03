Elle n'ose plus chanter dans le métro depuis que des hommes se sont masturbés devant elle

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Si vous vous demandez pourquoi les artistes qui se produisent en solo dans les couloirs souterrains du métro sont rarement des femmes, ce récit d’une chanteuse de rue vous en donnera peut-être une idée.

Pour mon rendez-vous avec Jorie, bien connue dans le Village pour ses interprétations d’Édith Piaf et de Ginette Reno, j’ai suggéré la station Berri-UQAM où les actes de grossière indécence qui la visaient se sont déroulés.

« C’est la première fois que je mets les pieds dans le métro en cinq ans, je ne me sens pas bien et j’ai hâte de sortir », me dit la jeune femme, encore choquée par ce qui lui est arrivé.

Masturbation et Ave Maria

Contrairement à ce que laissent entendre son bandeau ACDC et son chandail du groupe metal Meshuggah, Jorie chante un répertoire émouvant, notamment le Alléluia de Leonard Cohen et le Ave Maria de Franz Schubert.

« Je chantais le Ave Maria près de la sortie Place Emilie Gamelin une des fois où un homme s’est masturbé devant moi. »

Le 27 mars 2018, Jorie chantait seule.

Trois hommes différents se sont touchés devant elle.

« Ils étaient finis, drogués ou en psychose. La première fois, j’étais dégoûtée. La deuxième, je n’en revenais pas que ça se produise encore. »

La sécurité du métro lui propose un couloir visible d’une caméra afin qu’elle puisse signaler un autre incident.

« Et c’est arrivé une troisième fois ! Alors là, les agents sont intervenus et m’ont dit : Jorie, on reste avec toi jusqu’à la fin de ta soirée. »

Ce fut sa dernière performance souterraine.

« Depuis ce jour-là, je ne veux plus rien savoir du métro, ni pour chanter, ni comme moyen de transport, et c’est seulement pour témoigner aujourd’hui que j’accepte de revenir ici. »

Photo Louis-Philippe Messier

Harcèlement

Celle qui travaille pour les services correctionnels et comme interprète en langue des signes aime néanmoins son métier de chanteuse de rue.

« Dans le Village, j’ai un auditoire formidable, qui chante souvent en chœur avec moi, mais je me suis fait attaquer quelquefois, alors je me produis avec des gens qui veillent sur moi. »

Comme elle a un public fidèle, sa page Facebook annonce ses performances par avance afin que ses habitués, garants de sa sécurité, y soient.

« Le cas de Jorie peut sembler extrême avec trois incidents en un jour, mais je ne connais pas une seule artiste du métro qui ne se soit pas fait écœurer par des commentaires salaces ou dégradants », me dit son collègue et ami, le violoncelliste Philippe Mius d’Entremont, qui joue sous terre depuis 2001.

« Souvent, elles font des duos. C’est plus sécurisant à deux. »

Lui-même a maille à partir avec des voleurs de cagnotte ou des malotrus.

« Depuis la pandémie, je n’ai jamais fait un quart de travail sans voir quelqu’un fumer du crack », dit-il.

Connaît-il une musicienne qui joue dans le métro maintenant ?

Il réfléchit longuement, puis répond : « Non, je pense que toutes celles que je connais ont arrêté. »