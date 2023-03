Elles sont où, les vraies femmes?

Je ne comprends pas les femmes. Elles ne ressemblent pas à celles qu’on voit à la télé ou au cinéma, qui sont plus délurées et éveillées. Nombre d’entre elles préfèrent rester dans leur coin à attendre qu’un homme daigne les approcher.

Elles sont où, les femmes libérées, quand celles que je croise sont encore soumises aux vieux carcans du passé quand vient le temps d’avoir une relation avec un homme ? Elles attendent encore la venue du prince charmant sur son cheval blanc, comme dans les contes de Disney. Elles sont malheureusement toutes des dépendantes. Quand je regarde autour, je n’en vois aucune qui soit capable de prendre le taureau par les cornes.

Un vrai homme

J’ai du mal à croire à ce portrait sociologique qui date des années 50 que vous faites à propos des femmes. D’autant plus que la télé et le cinéma ne font qu’amplifier ce qui se passe dans la vraie vie, mais s’en inspirent toujours pour tracer leurs personnages. Quand on cherche toujours au même endroit en utilisant toujours les mêmes méthodes et qu’on ne trouve jamais ce qu’on cherche, peut-être serait-il temps de changer notre façon de faire et d’aller voir ailleurs pour obtenir un résultat différent ?