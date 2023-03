Expansion dans la LNH: un magazine connu milite en faveur de Québec

Le retour du hockey de la Ligue nationale (LNH) à Québec a souvent été mentionné durant la décennie 2010 et demeure encore aujourd’hui sur les lèvres de certains observateurs, le sujet ayant d’ailleurs fait l’objet d’une chronique élaborée sur le site d’un magazine spécialisé, lundi.

Sous la plume d’Adam Proteau, le «Hockey News» penche en faveur de la Vieille Capitale ainsi que de la ville de Houston pour une hypothétique expansion du circuit Bettman faisant passer les rangs de celui-ci à 34 équipes. Si la métropole texane constitue aux yeux de l’auteur un choix logique en raison de sa population d’environ 2,28 millions d’habitants et de la présence d’un aréna moderne étant la propriété du milliardaire Tilma Fertitta, Québec doit en revanche convaincre plusieurs sceptiques, rappelle-t-on.

Aussi, la chaîne ESPN a indiqué la semaine passée que Houston et Atlanta se trouvaient dans la mire de la LNH; pourtant, dans le cas du plus important marché de l’État de la Géorgie, il a eu droit à deux occasions de prouver son amour pour le hockey. Or, les Flames, puis les Thrashers, ont constitué des échecs, les premiers déménageant à Calgary au début des années 1980 et les seconds prenant le chemin de Winnipeg avant la campagne 2011-2012.

Conséquemment, ces échecs doivent demeurer dans la mémoire des bonzes de la ligue, qui auraient intérêt, d’après Proteau, à accorder une chance à un lieu et des partisans raffolant de hockey.

«Québec est un plus petit marché, mais tout comme les Jets de Winnipeg, il y a une base d’amateurs qui donnerait sans aucun doute un meilleur total d’assistance que de nombreuses villes de la LNH, a-t-il souligné. La ville de Québec devrait obtenir une nouvelle opportunité avant Atlanta.»

Néanmoins, l’auteur rappelle également les propos du propriétaire des Bruins de Boston, Jeremy Jacobs, qui a dit en 2018 que la capitale provinciale aura à se démarquer d’une manière autre qu’économique pour susciter l’attention de la LNH. Le «Hockey News» ne conteste pas ces propos, précisant que la population locale est d’approximativement 550 000 personnes.

«Par contre, y a-t-il quelqu’un ayant gardé un œil sur les Coyotes de l’Arizona? Cette formation joue dans un aréna de 4600 places, même s’il s’agit d’une mesure temporaire. Québec est-elle le problème? Nous ne le croyons pas», a-t-il toutefois spécifié.

Le fait français

À ceux estimant que l’omniprésence de la langue française pourrait représenter un problème pour les joueurs et la ligue, l’article balaie du revers de la main ces énoncés.

«Premièrement, le syndicat serait très heureux d’ajouter 23 nouveaux emplois dans la LNH, peu importe où ils se trouvent. Deuxièmement, Montréal se débrouille bien avec une base bilingue de partisans. Et pendant longtemps, Québec a fonctionné adéquatement au sein de la ligue. Une combinaison de facteur économiques ont mené le déménagement des Nordiques et n’oublions pas que Denver a eu besoin de deux chances pour réussir», a écrit Proteau.