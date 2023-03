Il y a 10 ans, l'une des plus violentes bagarres générales survenait

Il y a 10 ans, soit le 9 mars 2013, une violente mêlée générale avait marqué un duel entre le Canada et le Mexique à la Classique mondiale de baseball. Le lanceur québécois Phillippe Aumont s’en souvient très bien.

• À lire aussi: Édouard Julien a un nouveau mentor: Carlos Correa

• À lire aussi: Classique mondiale: cinq joueurs sans expérience dans le baseball majeur à surveiller

• À lire aussi: Des nouvelles encourageantes pour Vladimir Guerrero fils

«Tu fais ce que tu peux pour contrôler les dommages dans une telle situation, mais il faut que tu te surveilles, tu n’as pas le goût non plus de manger un "sucker punch" [NDLR : un coup de poing vicieux]», a commenté Aumont, en ressassant les événements.

Le Canada menait donc 9 à 3, en début de neuvième manche, quand l’Ontarien Chris Robinson y est allé d’un amorti-surprise. L’objectif : marquer un maximum de points advenant l’utilisation du bris d’égalité. Les Mexicains ne l’ont pas vu de cette manière et, malgré un avertissement de l’arbitre au marbre, le lanceur Arnold Leon avait atteint intentionnellement le frappeur suivant Rene Tosoni. Il n’en fallait pas plus pour que les deux bancs se vident et que plusieurs coups violents soient portés.

Photo Christian Petersen/Getty Images/AFP

Le Québécois Denis Boucher, entraîneur des lanceurs, avait pour sa part reçu une bouteille d’eau en pleine visage, gracieuseté d’un partisan mexicain présent dans les estrades du Chase Field, à Phoenix.

De l’ambiance à prévoir

Il sera toujours préférable d’éviter de tels incidents violents, mais il ne faudrait pas non plus se surprendre si le match de mercredi prochain entre le Canada et le Mexique, également disputé au Chase Field, soit marqué par une grande intensité. Ce n’est certainement pas l’ambiance qui va manquer tandis que la communauté hispanophone est importante dans la région de Phoenix.

Getty Images/AFP

L’Arizona a effectivement accueilli d'importants flux migratoires au fil des dernières décennies. À l’instar du Nouveau-Mexique, du Texas et de la Californie, cet État compte une forte proportion d’Hispaniques, soit environ 30%. Une majorité d’entre eux sont d’ailleurs concentrés dans les agglomérations de Phoenix, Mesa et Scottsdale.

«Je ne suis pas certain que ce sera une bonne idée de porter des vêtements aux couleurs du Canada dans les estrades», a blagué Aumont, souhaitant évidemment que le prochain match face au Mexique soit disputé dans les règles du baseball.

À propos du résultat du match du 9 mars 2013, le Canada l’avait finalement emporté 10 à 3, mais n’avait pu se qualifier éventuellement pour la ronde suivante. Quant au présent tournoi, l’équipe canadienne en sera à sa première rencontre, dimanche, contre la Grande-Bretagne.