Ingérence chinoise: deux rapports font état d’un «large réseau de financement clandestin»

Autre journée, autre révélation dans le dossier de l’ingérence chinoise. Deux rapports confidentiels obtenus par Global, préparés avant et après les élections fédérales de 2019 suggèrent que le premier ministre a été informé que des employés de l’État chinois ont contribué financièrement aux campagnes de certains candidats au Canada.

Un des deux rapports, préparé par le Bureau du conseil privé en janvier 2022, suggère qu’un réel «large réseau de financement clandestin» a été mis sur pied par le consulat chinois de Toronto vers un employé d’un candidat, a rapporté le média canadien.

Ce document a été spécifiquement préparé à l’intention de Justin Trudeau et de sa garde rapprochée, voulant dire qu’il est fort peu probable qu’il n’en ait jamais eu connaissance.

Or, appelé à dire s’il avait été mis au courant dudit réseau clandestin, le premier ministre a complètement évité les questions des journalistes et s’en est remis au «rapporteur spécial» qui sera chargé d’évaluer quelle piste prendre pour agir dans le dossier de l’ingérence.

«Comme j’ai dit, on est régulièrement mis à jour par nos services de renseignement et de sécurité sur les différentes menaces à la communauté chinoise, à nos institutions et nos démocraties, et on agit toujours quand c’est nécessaire», a déclaré M. Trudeau en matinée lors d’une mêlée de presse relativement agitée.

Le député libéral de l’Ontario, John McKay, a tenu des propos tranchants à la ligne tenue par son chef, qualifiant la Chine de «menace existentielle pour le Canada à plusieurs niveaux».

«Nous devons, en tant que nation, faire face au désir du gouvernement chinois de nous transformer en États vassaux», a-t-il déclaré aux journalistes.

Le gouvernement Trudeau doit nommer d’ici peu le rapporteur spécial, un «éminent Canadien» qui aura la tâche de trancher si oui ou non le gouvernement doit mettre sur pied une enquête publique et indépendante.

Les partis d’opposition réclament tous la mise sur pied d’une telle enquête, mais l’option a été écartée par le gouvernement Trudeau jusqu’ici.