«Je suis un imbécile quand je célèbre un but» - Mitch Marner

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Mitch Marner a marqué plusieurs buts depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey et celui inscrit mardi aux dépens des Devils du New Jersey fut l’un de ses plus spectaculaires, à un tel point qu’il a voulu partager sa joie avec les partisans présents au domicile de l’équipe adverse.

Avec une égalité de 1 à 1 et plus d’une quinzaine de minutes à écouler en troisième période, le joueur d’avant a subtilisé la rondelle à Timo Meier pour aussitôt filer en échappée et déjouer le gardien Vitek Vanecek.

Immédiatement après son coup d’éclat, il a salué les spectateurs assis dans les premières rangées du Prudential Center de Newark, un geste quelque peu teinté d’arrogance aux yeux de certains.

«Je ne sais pas, je suis un imbécile quand je célèbre un but, a déclaré en point de presse Marner après la victoire de 4 à 3 des siens, quand il fut interrogé sur les raisons de ses festivités. J’ai aperçu quelques partisans des Leafs derrière la baie vitrée. Ils étaient en feu et m’acclamaient. J’ai donc voulu les remercier à ma façon.»

Meilleur pointeur des siens, le numéro 16 a totalisé 23 buts et 56 mentions d’aide pour 79 points en 64 rencontres cette saison. Ses prouesses en attaque ont permis à l’équipe ontarienne de bien s’installer au deuxième rang de la section Atlantique.

Toronto accueillera les Oilers d’Edmonton, samedi.