Jeux du Québec: des médailles et le cœur rempli de souvenirs

C’est ce matin que débute les compétitions pour les athlètes du deuxième bloc arrivés hier pour la 56e finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Cette journée a également été marquée par le départ des athlètes du bloc 1 qui retournent à la maison avec de beaux souvenirs dans leurs bagages.

À mi-chemin de l’événement, l’heure est déjà au bilan pour toutes les délégations, dont la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches dans la grande région de Québec qui ont remporté respectivement 44 et 18 médailles en quatre jours de compétitions.

Pour la Capitale-Nationale, la patineuse de vitesse courte piste Maryanne Bouchard a été sensationnelle revenant de son expérience avec une médaille d'or et deux de bronze.

Elle a notamment démontré l’étendue de son talent au 500 m avec une première place. N’eut été d’une malchance, la jeune fille de Cap-Rouge aurait pu décrocher une quatrième médaille au 1500 m. Un bris à son patin est venu tout gâcher alors qu’elle occupait la première position.

La patineuse qui évolue chez les 15 ans a également eu la chance de participer au relais 4 x 100 m avec sa plus jeune sœur Alyssa lors des qualifications. « Un peu énervant, mais c’est une belle expérience à vivre à deux », a-t-elle confié au Journal.

La Capitale-Nationale a aussi récolté un impressionnant total de 13 médailles en plongeon. Victoria Sauceda-Martin a fait tourner les têtes dans la catégorie espoir 15-17 ans remportant deux médailles d’or sur les tremplins de 1 m et de 3 m.

« J’ai mieux plongé que d’habitude. J’étais plus relax, c’était plus un jeu et les encouragements m’ont vraiment poussé à bien performer », a mentionné l’étudiante en sport-étude de Québec.

L’or en Taekwondo

Pendant ce temps en Taekwondo, Zachary Côté, 13 ans seulement, a été un des plus jeunes compétiteurs de la région à gagner une médaille d’or chez les moins de 53 kg.

L’athlète de Beauport a fait preuve de détermination après avoir perdu de justesse un combat en ronde préliminaire, il a dû vaincre à deux reprises ce même adversaire pour monter sur la plus haute marche du podium.

« J’ai écouté ma coach, nous avons apporté des ajustements et ç’a fonctionné », a-t-il analysé très fier de sa médaille.

Parmi les meilleures performances, soulignons les exploits de Rafael Bolduc, en gymnastique, qui part des Jeux avec une récolte de deux médailles d'or, une d'argent et deux de bronze.

Photo fournie par la délégation de la Capitale-Nationale

En patinage de vitesse, Ariel Marchand a décroché quatre médailles de bronze. Sans oublier Léonard Dalcourt-Guillotte, en escrime qui rentre au bercail avec une médaille d'or.

Chaudière-Appalaches

« On est vraiment très fiers de nos athlètes », a lancé d’entrée de jeu Jacob Cassidy responsable des communications pour Chaudière-Appalaches qui dresse un bilan positif du premier bloc de compétitions.

Rosalie Bolduc en Taekwondo a été une des belles surprises des Jeux. À 12 ans seulement, celle qui évoluait dans la catégorie 15 ans, moins de 41 kg, a épaté la galerie avec une médaille d’or.

Toujours en Taekwondo, Marie-Joëlle Vallée et Nathan Audit ont aussi récolté l’or. Arianne Maheux grâce à trois médailles en haltérophilie et Gabriel Charest avec ses deux médailles en patinage de vitesse courte piste ont été parmi les meilleurs de leur délégation.

En curling, l’équipe féminine a tout donné se classant dans le carré d’as, mais avec deux revers la formation a terminé au pied du podium.

Photo Jacob Cassidy

Légère déception également en Hockey féminin alors que l’équipe de Chaudière-Appalaches a dû se contenter de la 5e position après une défaite contre les championnes du tournoi, la puissante formation des Laurentides.

Cette compétition aura tout de même permis de voir en action Arielle Côté, la gardienne de but qui évolue habituellement avec les garçons chez les Corsaires de Pointe-Lévy.

Cette dernière a signé un jeu blanc lors de la première rencontre. Pour la prochaine saison, celle qui rêve des olympiques a bien l’intention de faire bonne impression au camp d’entrainement des Chevaliers de Lévis de la Ligue M18 AAA.