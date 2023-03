Jeux du Québec: Hamelin veut redonner aux jeunes

Rivière-du-Loup | Il y a 13 mois, Charles Hamelin devenait l’athlète masculin le plus décoré des Jeux d’hiver en remportant une sixième médaille olympique en carrière à Pékin. Un an plus tard, il est présent aux Jeux du Québec et l’heure est venue de redonner à la jeunesse.

Et cette jeunesse l’impressionne. À titre d’analyste pour les compétitions de patinage de vitesse courte piste, celui que l’on surnommait « la locomotive de Sainte-Julie » constate que le train va de plus en plus vite.

« Toutes les filles et tous les gars battaient mes temps de l’époque. C’est vous dire comment le sport a évolué », remarque-t-il avec admiration.

Il a notamment souligné le parcours des trois sœurs Joly qui ont mis la main sur deux médailles d’or chacune, des performances qui ont fait le tour du Québec.

« Elles étaient les favorites, mais c’est beaucoup de pression, ça joue dans la tête, donc c’est exceptionnel ce qu’elles ont réalisé. »

Rester accessible

Charles Hamelin est très touché de voir qu’il est devenu l’idole et surtout un exemple pour de jeunes espoirs, dont Alexis Dubuc-Bilodeau qui a décroché trois médailles d’or aux Jeux du Québec cette semaine.

C’est pourquoi il veut demeurer accessible pour la relève, comme les plus vieux l’ont fait avec lui quand il a commencé dans le patin.

« Tu ne commences pas un sport en disant que tu vas être l’idole, mais je voulais aller au bout de mon rêve et maintenant si ça peut servir d’exemple », explique le quadruple médaillé d’or aux Olympiques.

« Alexis, je communique avec lui, on se texte régulièrement, il me pose des questions et ça me fait toujours plaisir [de lui répondre]. Ce n’est pas un effort », ajoute-t-il.

L’ancien membre de l’équipe nationale ne tarit pas d’éloges envers le jeune Dubuc-Bilodeau.

« De dominer autant, d’être confiant et le fait de l’exécuter, c’est un pas dans la bonne direction. Les Jeux du Québec, ce sont de mini Jeux olympiques. Tu prends cette expérience-là et tu l’amènes à un plus haut niveau », mentionne Hamelin qui prévient le jeune de ne pas s’asseoir sur ses lauriers.

« Quand tu lèves le pied, il y a un patineur pour prendre ta place. »

Les jeux du Québec

Est-il possible de croire que le plus grand médaillé de l’histoire du Canada a terminé au 16e rang sur 16 patineurs lors de sa seule participation aux Jeux du Québec en 1997 ?

Et pourtant, c’est la réalité. Charles Hamelin a tout de même d’excellents souvenirs de son passage aux Jeux à Saint-Romuald.

« À 13 ans, je n’y allais pas pour briser des records, mais quelle expérience extraordinaire. Le voyage en autobus, le village des athlètes, la cérémonie, c’est comme aux Olympiques », raconte Hamelin.

Une médaille spéciale

Proche de ses émotions, Charles Hamelin profite de son entretien avec Le Journal pour revenir sur la médaille d’or au relais du 5000 m qu’il a remportée aux côtés de son frère François à Vancouver en 2010.

« Tu peux avoir des creux de vague, mais quand tu travailles fort et que tu mets les bouchées doubles [...] Le retour du balancier arrive », confie celui qui a gagné plusieurs médailles dans sa carrière.

« C’est ce qui est arrivé avec mon frère, il est arrivé sur l’équipe nationale, il est resté pendant 13 ans avec moi, trois Jeux olympiques et une médaille au relais en 2010 à Vancouver, la médaille que je chéris le plus, à ce jour. »

Sur les traces de son idole de jeunesse

Alexis Dubuc-Bilodeau est présentement le patineur de 15 ans le plus rapide au Canada. L’athlète de la Mauricie a tout balayé cette semaine aux Jeux du Québec, remportant trois médailles d’or en autant de courses individuelles.

Même si ses objectifs viennent avec une énorme pression, l’adolescent de Cap-de-la-Madeleine ne se gêne pas pour dire qu’il rêve aux Jeux olympiques et qu’il aimerait suivre les traces de son idole et de son mentor, Charles Hamelin.

« Mon objectif c’est d’aller aux Jeux du Canada, les sélections pour le championnat du monde junior et les Olympiques », lance-t-il, ajoutant qu’il aimerait faire carrière dans le patin.

Son entraîneur n’est pas piqué des vers non plus. Éric Bédard, gagnant de quatre médailles aux Jeux olympiques, est son entraîneur à temps plein et son beau-père depuis une douzaine d’années.

« Il a un très bon potentiel. Avec les temps qu’il fait présentement, on est obligé de dire que d’ici deux ans, il va cogner à la porte du championnat du monde junior », mentionne Bédard, qui demeure tout de même prudent dans ses commentaires en raison de son lien avec le jeune patineur.

Déjà très rapide

Toutefois, en patinage de vitesse, il y a des données qui ne trompent pas. Alexis Dubuc-Bilodeau atteint déjà une vitesse de 8,7 secondes au tour alors que les meilleurs au monde atteignent des temps de 8,0 à 8,1 secondes au tour.

« Il est à 0,6 seconde autour des meilleurs au monde. À titre d’exemple, c’est une vitesse que Mathieu Pelletier faisait il y a deux ans, mais c’est très rare. Personne de 15 ans fait ça au Canada et Alexis patine encore sur son année de 14 ans », rappelle son coach.

Outre sa rapidité et ses aptitudes physiques, le jeune de 15 ans a démontré depuis le début de la saison qu’il est capable de faire une excellente gestion de course. Une force que les patineurs développent souvent un peu plus tard.

« Alexis est dans le patin depuis longtemps et il a une grande intelligence en course. Il analyse beaucoup les meilleurs, il prend exemple sur Mathieu Pelletier qui avait d’ailleurs gagné trois médailles d’or aux derniers Jeux du Québec en 2019. Il va chercher les conseils de Charles Hamelin, il veut toujours s’améliorer », remarque Éric Bédard.

Dans une classe à part

Alexis Dubuc-Bilodeau avait encerclé la date des Jeux du Québec et déjà la pression était énorme, mais il a démontré à tous ses adversaires qu’il était dans une classe à part.

« Il était très nerveux avant la première course. On l’a amené à le verbaliser, la pression fait partie du sport d’élite [...] C’est de contrôler ce que t’es capable de contrôler et il a fait une de ses meilleures courses à vie », souligne l’entraîneur.

Quelques heures avant de quitter le Bas-Saint-Laurent, Alexis Dubuc-Bilodeau gardait de très beaux souvenirs de sa course et de son passage aux Jeux du Québec.

« C’est une superbe expérience à vivre. D’être avec la gang, de manger ensemble, de dormir ensemble, de faire des activités, tout le monde s’encourage et c’est vraiment le fun », mentionne celui qui se réjouissait des résultats de la Mauricie qui a remporté 11 médailles d’or en patinage de vitesse.

Ces résultats, Éric Bédard en est très fier. D’autant que pour lui, il s’agissait d’un retour aux sources alors qu’il a passé quatre années de sa vie à s’entraîner à Rivière-du-Loup avec l’entraîneur membre du Panthéon des sports, le Dr François Gougoux.

Il restait même chez son coach. Une situation qu’il vit présentement avec son beau-fils.

« François était dur, se souvient-il en riant. Mais il faisait la coupure entre l’entraînement et la maison. Il était capable d’avoir du fun quand c’était le temps. Je dois dire que ça m’aide maintenant et j’essaie de faire pareil avec Alexis », conclut-il.